Luis Fernando Suárez apuntó contra la Liga Colombiana: ojo al gran problema del semestre

Luis Fernando Suárez, actual entrenador del Deportivo Pereira y técnico mundialista con varias selecciones del continente, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre los contantes cambios de programación que se han presentado en la Liga de Colombia, a raíz del Mundial Femenino Sub-20.

Dado que el certamen internacional se está jugando en el país, los escenarios deportivos de Bogotá, Medellín y Cali no han podido ser utilizados por sus respectivos equipos. Esto, sumado a la poca planeación de la Dimayor, ha desencadenado el aplazamiento de un sinfín de compromisos a lo largo de las diferentes jornadas.

En este orden de ideas, el antioqueño de 64 años advirtió que es necesario escuchar las opiniones de entrenadores y futbolistas para coordinar, entre todos, un mejor desarrollo del torneo local, aspecto que le daría mucho más nivel a la Liga. “A nosotros nos van a tocar, a principios de octubre, entre 6-7 partidos para jugarlos en 20 días, o sea que no se puede entrenar”, expresó.

Por otro lado, Suárez aprovechó para dar detalles sobre su nómina de cara al venidero partido ante América de Cali, el cual se tendrá que disputar en Villavicencio este domingo a partir de las 6:30 de la tarde.

Suárez y sus críticas contra la Liga

Dimayor no planeó bien el calendario: “En determinado momento, hay que escuchar a los entrenadores y a los jugadores para ver de qué manera se puede hacer un torneo mejor. Yo no niego, y ahora lo valoro porque hay muy buenos jugadores en un torneo donde hay unas exigencias muy altas, que la Liga podría ser mucho mejor. Necesitamos un torneo con mejor planeación, porque uno como entrenador de fútbol lo que más le gusta es planear. Actualmente, uno como DT no puede planear un entrenamiento siquiera y menos un ciclo de trabajo. Me parece que, en ese sentido, sí tendrían que hacerse necesariamente algunas cosas diferentes. Hay un montón de equipos que han jugado un montón de partidos, a nosotros nos van a tocar, a principios de octubre, entre 6-7 partidos para jugarlos en 20 días, o sea que hay que hacer cosas diferentes, no se puede entrenar. Hay un montón de cosas que ojalá se puedan mejorar”.

Inactividad repentina y posterior sobrecarga de partidos: “Es posible que uno tenga situaciones en las cuales uno necesite estar jugando constantemente, el ritmo de partidos es mucho mejor. Antes hablaban los porteros y decían que si no tenían ritmo de competencia, tendrían problemas. Bueno, yo creo que eso se da para todos. Es bueno jugar constantemente. Ahora es cada cuatro días y antes era cada siete, entonces uno tenía ya un plan establecido y el cuerpo se adaptaba a esas cosas. Hoy, en determinado momento, te dicen que mañana hay partido, pero a las tres o cuatro horas te dicen que no hay y se cambió para dentro de un mes. Ahí ya no sabes qué hacer. Eso va en detrimento de que el jugador, con solo entrenamientos, funcione bien, entonces me parece que la competencia es necesaria tenerla”.

Planificar partidos se ha complicado muchísimo: “Nosotros jugamos ayer, hoy hicimos un trabajo de recuperación y mañana será un día más duro porque los jugadores van a sentir ese cansancio de 48 horas atrás. Yo, supuestamente, tengo que trabajar tácticamente, pero no puede hacerlo porque el grupo está cansado y después tengo que trabajar a las 6-6:30 de la mañana, porque el vuelo nuestro es a las 10-10:30 de la mañana, viajar a Bogotá y de allá a Villavicencio. Hay un montón de cosas, que no son quejas, sino situaciones que se dan en este momento del fútbol. Tengo que estar mirando, casi que hacerle una radiografía, y estar hablando con los jugadores para armar el mejor equipo. Esos son los problemas que se dan por la falta de planeación. Vamos a hacer lo mejor posible en ese partido contra América en Villavicencio, para que las cosas salgan bien, independientemente de esas quejas que el técnico está sacando en este momento”.

Actualidad del Deportivo Pereira

Importancia de Yesus Cabrera: “A veces uno es injusto con alguien como él. De pronto uno tiene a alguien en el equipo y quiere cambiar un poquitico, por ejemplo por tener a un 9, de pronto puede ser un injusto con alguien. Yesus es un grandísimo profesional, es una persona que cuando uno la ve trabajando se sorprende, porque es un hombre espectacular como jugador y como persona. A veces, el sistema y la parte táctica te da como para decir que hay que ponerlo, pero se te dan otras circunstancias en las que lo ves como un revulsivo. Y cada vez que hablo con él y cuando él me habla de táctica, casi que yo no le digo que haga tal cosa, antes le pregunto si quiere jugar de extremo, de interior, de ‘10′, y él me dice que quiere hacer esto y lo hace. Para uno, eso es muy importante porque te puede servir de primera línea como titular, pero también te puede servir como revulsivo. Él está listo para lo que sea, para ser titular y para ser un muy buen suplente. Eso lo hace todavía mejor”.

Sin mayores novedades en la nómina: “De todos he tenido más o menos una buena respuesta. El que más tenía algún problema fue Fernando (Uribe), porque le tuvieron que hacer una resonancia por el golpe que tuvo en la cabeza y tenía algunos mareos todavía. Yo creo que va a poder estar o al menos va a poder viajar; los demás era unas contracturas, que tampoco van a tener alguna incidencia”.