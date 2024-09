Liverpool, con Luis Díaz, sufre histórica derrota con Nottingham y pierde el liderato

Luis Díaz con Liverpool en un partido de la Premier League. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) / Robbie Jay Barratt - AMA

En la continuidad de la cuarta fecha del fútbol inglés, Liverpool, que tuvo a Luis Díaz entre sus inicialistas, protagonizó una sorpresiva derrota por 0-1 en Anfield a manos del Nottingham Forest (anotación de Callum Hudson-Odoi), resultado que lo hace perder el liderato de la Premier League con el Manchester City.

La primera gran oportunidad del partido llegó sobre el cuarto de hora. Dominik Szoboszlai envió un pase largo para Luis Díaz, balón al que el guajiro no puedo llegar en primera instancia. Así pues, el volante Ryan Yates quiso cubrir para que el esférico dejara el campo, pero Lucho se le anticipó en la línea final, robó la posesión y remató casi que sin ángulo, pero el palo se interpuso.

Los dueños de casa continuaron generando peligro a partir del juego aéreo, pero faltó precisión en la última intervención. Al 35′, Tren Alexander Arnold por poco consigue un gol olímpico; dos minutos después, el lateral derecho levantó un centro preciso que Alexis Mac Allister cabeceó a la perfección, pero el meta Matz Sels evacuó.

Para la segunda parte, los dueños de casa mantuvieron su irregularidad y por eso Slot tuvo que echar mano del banco de suplentes. Así las cosas, cumplida la hora de partido, ingresaron al campo Darwin Núñez, Conor Bradley y Cody Gakpo en reemplazo Lucho, Mac Allister y Diogo Jota.

Lejos de encontrar solución, Liverpool terminó pagando caro sus errores en defensa. Sobre los 72 minutos, Callum Hudson-Odoi recibió por izquierda, con dos enganches eludió a un par de defensores rivales y con el interior de su pierna derecha acomodó el balón contra el palo lejano de Alisson. Golazo para enmudecer Anfield.

El conjunto local adelantó por completo sus líneas y salió desesperado al ataque, pero no encontró espacio alguno. Los ingresos de Kostas Tsimikas y Curtis Jones, buscando el juego por las bandas, no surtieron efecto y el Nottingham terminó consiguiendo una victoria histórica, teniendo en cuenta que hace 55 años no triunfaba en casa de Liverpool.