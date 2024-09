Petro criticó que no se aprobara el Presupuesto 2025: “los pobres no pagarán la crisis”

Colombia

Luego de que las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes no aprobaran el Presupuesto General del 2025 que presentó el Gobierno por un monto de $523 billones, el presidente Gustavo Petro recriminó la decisión de la mayoría de los parlamentarios, asegurando que la inversión social es la principal afectada.

“El amor está en el presupuesto, como decía (el expresidente Juan Manuel) Santos, es verdad. Si no hay presupuesto, no hay transformación social. Eso lo ha entendido el Congreso de la República, en sus mayorías en las Comisiones Económicas, pero al revés. No sé si estarán pensando en la gran equivocación que han hecho o han tomado al negarle por primera vez a un gobierno decente su presupuesto a través del monto”, declaró el mandatario.

Desde Florencia, Caquetá, el jefe de Estado consideró que “si el gobierno de Colombia presentó un monto de acuerdo a su derecho constitucional, que es de iniciativa en el presupuesto de acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso debió respetar esa decisión del pueblo”.

Esta decisión contraria a la voluntad del Gobierno, reconoció Petro, “nos bota un limbo jurídico bastante confuso, tengo que confesarlo, porque si el Congreso no aprobó el monto como ordena la Constitución, pues literalmente no aprueba el presupuesto”.

Ante esta situación, el mandatario reiteró que es partidario de que sea vía decreto que se sancione el nuevo Presupuesto General. “Según la norma de la Constitución escrita, artículo 348, no es el capricho de Petro como dicen en la prensa, sino la orden de la Constitución, si el Congreso no aprueba el presupuesto, pues se decretará el inicialmente presentado por el gobierno”.

Sin embargo, aclaró que no es una decisión tomada y que, por el momento, solo puede asegurar que no se impactará a los más vulnerables: “Vamos a ver cómo se dirime el entuerto que se ha creado alrededor del presupuesto del año entrante. Cualquiera que sea el camino, y yo propongo que se decrete el presupuesto, lo que sí puedo asegurar es que si llegasen a recortar el gasto social en Colombia, los pobres no pagan la crisis, se suspenden los pagos y los subsidios a los sectores más ricos del país”.

El presidente, en medio de sus críticas, aprovechó para enviar pullas al Consejo de Estado por haber respaldado al CNE para seguir adelante en las investigaciones contra la campaña presidencial: ”extrañamente ahora en el gobierno del cambio parece que se puede cambiar la Constitución por decisiones de pocos magistrados, que son capaces de quitarle el fuero presidencial al presidente”.