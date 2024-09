La vena artística, madre e hijo, María Escobar y Simón Cifuentes del Quindío para el mundo

Armenia

En los estudios de Caracol Radio Armenia en el noticiero del mediodía estuvieron los cantantes y artistas colombianos y quindianos María Escobar y su hijo Simón Cifuentes hablando entre otras cosas del concierto Salsa y ritmos colombianos que ofrecerán este domingo 15 de septiembre en Teatro Azul en el 23° Festival Internacional de Artes de Armenia, pero también hablaron de música, instrumentos, vivir en Estados Unidos y del libro sobre la Salsa de Simón Cifuentes.

Qué bueno es ser niño

Simón Cifuentes hablo de la canción Qué bueno ser niño y explicó “es la canción de un disco que llama qué bueno es ser niño y la canción también se llama que bueno es ser niño y es un disco de canciones del Brasil que me dio Toquinho para que yo las grabara y entonces las quise combinar con ritmos colombianos para así crear una canción y también habla de cómo el título dice que bueno ser niño claro, totalmente todos tenemos esa idea de que qué bueno ser niños.

Muy contenta de estar aquí contigo con todos los que nos escuchan, muchas gracias, de verdad valoro mucho porque tú nos apoyes y nos abras la puerta y Caracol Radio muy felices de estar acá. Imagínate en mi tierra con mi hijo con mi familia. Me siento bien

Teatro Azul

La artista quindiana sobre Teatro Azul indicó, la verdad con respecto a teatro azul es un lugar como dices tú desde que uno llega a ser respira el arte, de los murales que hay afuera todo está rodeado de arte de artistas. Yo había tenido la fortuna de poderme presentar allí en varias ocasiones porque además ellos han sido promotores del arte de las nuevas propuestas de los discos, entonces digamos que ha sido un teatro que me vio crecer desde muy pequeña, en estos días nos acordábamos con mi papá, la primera sede que tuvo teatro azul en el parque Los Aborígenes y fue mi primer concierto y yo ahí estaba como todavía muy pequeña, pero al pues con el paso del tiempo ellos han estado en muchos procesos y en muchos momentos interpretativos de mi música, entonces este concierto es muy especial y el enlace fue muy fácil, fue bueno, ellos también habían conocido de lo último que de mi trabajo y a través de mi papá, entonces hablamos y fue súper sencillo, fue como que queremos que estén ustedes y nosotros también dijimos queremos estar y fue como parte y parte queremos hacerlo, lo vamos a hacer,

Este concierto es muy especial significa muchísimo para mí, porque es volver a mi tierra quindiana, con una nueva propuesta con mi hijo haciendo música de los últimos álbumes, entonces tenemos muchas cosas preparadas para este concierto y que bueno que sea en este lugar tan mágico, tan único, tan especial lleno de arte de personas que les encanta el arte, además que nada más lindo que uno como artista vaya a un lugar donde la gente quiere escuchar, se quiere llenar y tiene esa mente abierta para recibir nuevos sonidos nuevas propuestas.

Concierto salsa y ritmos colombianos

Este concierto es un encuentro entre la música que he venido haciendo que ha sido, pues toda la música colombiana, he tenido todo ese bagaje en la música, andina, después el Caribe y ahora haciendo mi música parrandera, que pues ya les contaré más adelante y combinado con toda la salsa de Simón que es lo que ha venido también trabajando en estos últimos años.

Concierto en Teatro Azul y Simón Cifuentes

Voy a tocar varios instrumentos y voy a estar también con un nuevo instrumento, además que no lo conocen, sí va a estar con el bajo, con el cuatro, con el tiple y cantando también, a mí la salsa me encanta, me comenzó a gustar la salsa, porque yo comencé también cantando música colombiana y eso sí lo recuerdo, pero después en los paseos ahí por allá, uno escucha mucha salsa en la costa y en Cali en todo eso y ahí comencé como a escuchar y después a tocarla y a comenzar a sacar canciones. Creo que las primeras canciones fueron sin sentimiento, el cantante y eso y entonces ahí comencé y ahí ya fui expandiendo el repertorio y ya fui conociendo otras canciones y ahí en la salsa conocí el bajo y de ahí ya comenzó todo.

Mama orgullosa del talento de su hijo

María Escobar y su hijo Simón Cifuentes, Es un regalo de Dios siento que la música y Dios escogieron a Simón y entonces cuando desde muy pequeño empezó a mostrar como que le gustaban estos instrumentos. Él va un paseo desde pequeño, por ejemplo, él iba al jardín y escuchaba una canción llegaba a la casa y yo quiero cantar esta canción la sacaban. Yo bueno, qué lindo y así ha sido y así también con la salsa se fue a un paseo y dijo la salsa Grupo Niche que es esto empezó a investigar y a sacar a sacar todo el repertorio. Entonces, pues ha sido un trabajo de acompañamiento de brindarle también un ambiente donde él pueda también explorar que tenga los instrumentos, que él pueda explorar aquí o allá, que más bien esos juguetes, los he cambiado un poco por estos instrumentos porque además ha sido un gusto y siempre lo hacemos jugando, siempre ha sido como un juego y ha sido pues una maravilla yo poder disfrutar lo que también amo, que es la música de poderlo compartir con él y poderle enseñar lo que ha aprendido y sobre todo conectarme con él y con lo que es la música.

Libro La Salsa hoy más viva que nunca

Tenemos también el lanzamiento de un libro que hizo Simón es un libro de bolsillo, y la salsa hoy más viva que nunca fue una investigación que yo quise hacer porque yo cuando comencé a tocar el bajo con la salsa, yo era quiero aprender a tocar el bajo bien, como realmente se tocan la salsa, entonces yo buscaba libros y explicaban la historia de la salsa y yo dije, pero por qué no solamente ponen ahí como se toca y ya, pero de ahí me di cuenta que uno realmente para tocar salsa tiene que conocer la historia.

Simón Cifuentes y su nuevo libro en compañía de su mamá María Escobar Foto: Antonio Londoño Ampliar

Entonces yo comencé escribiendo cosas, así son cubanos esto cómo se toca y de ahí quise escribir ya la historia para todas las personas ya sean músicos o no y quise hacer una investigación de la historia de la salsa, su desarrollo, su evolución, los géneros y también quise hacer una parte para mis amigos los bajistas donde aparecen, cómo se tocan los tumbado, la manera en que se toca la salsa y los ritmos afrocubanos en el bajo y lo también ahí, pues está toda la historia de la salsa. Yo pienso que hay que hacer volumen dos, tres y demás

Mamá sorprendida por libro escrito por su hijo

María Escobar, para mí también fue una sorpresa, él me dijo, estoy haciendo un libro e hice unas investigaciones, yo sí lo veía, que él estaba todo el día leyendo, transcribiendo y de repente, pues yo lo veo en esa investigación, pero yo a él siempre le digo tú eres un rollo y empezó y entonces escuchaba, transcribió.

Invitada especial en el concierto en Teatro Azul

Simón Cifuentes explicó “el domingo en Teatro Azul voy a volver a compartir tarima con mi compañera en la voz kids con Diana Camila y Estupiñan la que fue ganadora de la voz kids 2022.

“El arte ilumina tu mente, vive el festival” Festival Internacional de Artes de Armenia