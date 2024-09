Vuelve la Carrera de Observación por Cartagena

En el marco del programa la Ruta por la Historia de Cartagena, liderada por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena – SMPC, el Museo Histórico de Cartagena – MUHCA y la Utadeo Caribe, con el apoyo del Instituto de Patrimonio y Cultura - IPCC, se han abierto inscripciones para la Carrera de Observación, la cual se realizará el sábado 28 de septiembre.

En esta carrera no gana el más veloz, sino el que más conozca nuestra historia: es un ejercicio ciudadano de apropiación de nuestro patrimonio. Consiste en recorrer caminando estaciones específicas en el Centro Histórico, donde estarán ubicados niños de colegios públicos y privados, compartiendo información sobre las historias, arquitectura, tradiciones, mitos y leyendas asociadas a las edificaciones de carácter religioso que se construyeron en la Cartagena colonial. Esta información es el insumo más importante, pues con ella contestarán las preguntas del cuestionario que se les entregará a los participantes al inicio de la carrera. Este grupo de estudiantes pertenece a los 16 colegios que participan en la Ruta por la Historia de Cartagena. Esta actividad integra y pone en práctica sus saberes y habilidades, fortaleciendo todo lo aprendido.

“Este año hemos retomado esta gran iniciativa en el marco de la Ruta por la Historia de Cartagena, como es la Carrera de Observación, una actividad abierta para todos los cartageneros, de todas las edades, para disfrutar entre amigos y familia y vivir una experiencia diferente, como ciudadanos activos, empoderados con nuestra historia, patrimonios e identidades. En esta Carrera, como en ninguna otra, todos los participantes ganan, porque todos se llevan a su casa y conservan en su memoria información valiosa sobre Cartagena”, sostiene María Pía Mogollón, directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena.

¿Cómo participar?

La Carrera de Observación es un evento gratuito, dirigido a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores: no tiene límite de edad.

Para participar deben organizarse en grupos de 5 integrantes, elegidos voluntariamente (se requiere que al menos el representante del grupo sea mayor de edad).

Los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 25 de septiembre, y no tiene costo.

Los grupos deberán estar en la Plaza de la Trinidad del barrio Getsemaní a las 7:15 a.m. para recibir el cuestionario y mapa del recorrido. La carrera comenzará a las 8:00 a.m. y finalizará a las 10:00 a.m., seguida de la premiación en el Museo Histórico de Cartagena.

¿Dónde son las inscripciones?

Los interesados deben ingresar a la página web www.rutaporlahistoriadecartagena.com y llenar sus datos.

Luego recibirán un correo de información con el paso a seguir. Además, podrán consultar preguntas frecuentes sobre la organización.

¿Qué reciben los ganadores?

Se premiarán 3 grupos, con el primer, segundo y tercer lugar.

- $1 millón de pesos para el primer puesto

- $750 mil pesos para el segundo puesto

- $550 mil para el tercer puesto.

Los jurados evaluarán la puntualidad, el mayor número de respuestas correctas en los cuestionarios y la presencia completa del grupo en la premiación, que será en el MUHCA.