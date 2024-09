Suspenden a Andrés Mayorquín, ex asesor de Presidencia, por entregar contratos a su esposa

Bogotá D.C.

La Procuraduría suspendió por seis meses al ex asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) en el gobierno de Iván Duque, Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra (2019-2021) por entregar contratos a su esposa Karen Váquiro Cuéllar, sin informar esta relación matrimonial a sus superiores.

“El ex funcionario debió poner en conocimiento de sus jefes la inhabilidad existente por haber una relación conyugal entre él y la contratista, sin embargo “mantuvo en silencio su relación matrimonial” con Váquiro Cuéllar, quien hizo lo mismo frente a sus supervisores, lo cual permitió que los contratos viciados de nulidad por la inhabilidad en que estuvo inmersa se desarrollaran y se ejecutaran”, explicó la Procuraduría.

Mayorquín permitió la celebración de dos contratos de prestación de servicios profesionales que suman cerca de 100 millones de pesos.

El primero se celebró en septiembre de 2022 por $ 54′800.000.

El segundo se celebró en enero de 2021 por $ 44′982.000.

A juicio de la Procuraduría, el entonces asesor favoreció con su comportamiento, los intereses económicos de su cónyuge, pues en vez de advertir la inhabilidad en la que ella estaba incursa “prefirió guardar silencio”.

La falta de Mayorquín Bocanegra fue calificada como grave con culpa grave, por desconocer el principio de la moralidad administrativa “hacia la exigencia de un comportamiento honesto, ético, recto y leal, alejado y desprovisto de intereses de carácter subjetivo” para asegurar el ejercicio y la garantía de la función pública.

Teniendo en cuenta que el ex funcionario no está desempeñando un cargo público, la suspensión se convertirá en salarios básicos mensuales devengados por el disciplinado para el momento de la comisión de la falta.

¿Cómo llegaron los esposos Mayorquín a trabajar en Presidencia?

Caracol Radio conoció que Mayorquín trabajó el Congreso desde 2014 como ‘abogado asesor profesional’ del Senado de la República hasta el 2019 y era conocido por varios parlamentarios, trabajó con el exsenador Orlando Castañeda, Jhon Milton Rodríguez y Wadith Manzur.

Su llegada a la Casa de Nariño fue por recomendación del Congreso y por sus estudios en administración de empresas, en derecho y su especialización en derecho constitucional; sin embargo, según algunas fuentes, desde allí hizo algunas recomendaciones para que su esposa Karen Vaquiro lograra parte de dichos contratos.

Pese a que Vaquiro fue contratista de la Presidencia mientras su esposo trabajaba como asesor de la jefe de gabinete Maria Paula Correa, ya había trabajado en algunas entidades como el congreso de la Republica y como asesora de la vicepresidencia del partido Conservador.

Su matrimonio era un secreto a voces en Casa de Nariño pues algunos asesores confirmaron a este medio que tanto Vaquiro como Mayorquin fueron vistos en varios eventos de la Presidencia, principalmente cuando dicha mujer trabajó con el consejero presidencial Jairo Clopatofsky.

Incluso, ex funcionarios del gobierno aseguran que es ‘imposible’ que no se conociera dicho compromiso pues uno de los requisitos para trabajar con el gobierno es un estudio de antecedentes, análisis de información personal, información de las personas con quien cada funcionario convive e incluso una visita domiciliaria.