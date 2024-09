“Intervención de Air-e ha revivido el fantasma de Electricaribe”: Procuradora

Bogotá D.C.

La procuradora Margarita Cabello anunció que vigilará como medida preventiva la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).

Según Cabello, el Ministerio Público garantizará que se mantengan los índices de calidad, cobertura y continuidad en la prestación del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena.

“Es prioridad para esta entidad proteger los derechos de los usuarios, entre los cuales se encuentran sujetos de especial protección constitucional”, dijo la procuradora.

Asimismo, Cabello hizo la comparación entre Air-E y la empresa Electricaribe, que fue liquidada en 2021 por fallas en la prestación del servicio.

“La reciente intervención de Air-e ha revivido el fantasma de Electricaribe para los habitantes de la región, por lo que seguiremos atentos para asegurar que se tomen las medidas necesarias”, puntualizó Margarita Cabello.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a las entidades competentes para que cumplan con el pago de los subsidios pendientes y cumplan su compromiso con la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, con el fin de evitar un efecto cascada que aumente el riesgo para el sector energético en la costa Caribe y en el resto del país.

¿Por que será intervenida Air-e?

En diálogo con Caracol Radio, el abogado de la empresa Air-e, Jaime Lombana, explicó que “la empresa ha sido asfixiada con los precios de la energía en bolsa” que actualmente se encuentran por encima de los 720 pesos kilovatio/hora.

Lombana indicó que a la crisis también se le suma la deuda del sector público que superan 1.8 billones de pesos. “Los generadores no han querido vender por fuera del mercado de bolsa buscando una rentabilidad desbordada a costo del usuario. La empresa Air-e no pueden más por eso le ha dicho al Gobierno que no hay capacidad de soporte”.

El abogado agregó que “a esto se suma el precio de energía en bolsa que alcanzó los $876 mil millones el año anterior y sigue en aumento. El precio en bolsa tiene un incremento del 500% en los últimos dos meses”.