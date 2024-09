Denuncian caso de agresión en un plantel educativo de Soledad, Atlántico

Un hecho de inseguridad se registró en la Institución Educativa Francisco José de Caldas, de Soledad, donde una estudiante de 11 años denunció fue atacada y robada por dos compañeras en un baño del colegio.

La menor, que cursa sexto grado, fue víctima de una agresión física y un robo a mano armada en el baño de la institución. De acuerdo con el testimonio de la madre víctima, las presuntas agresoras, intimidaron a la menor con tijeras, le cortaron el cabello y le sustrajeron dinero que tenía en sus bolsillos.

“Mi hija se dirigió al baño y cuando iba saliendo del baño, dos niñas entran con unas tijeras, una la agarra por los brazos, la otra le corta el cabello y le saca la plata del bolsillo. Cuando la niña me cuenta eso, yo llamo al coordinador y me dicen que van a revisar las cámaras”, denunció indignada Jessica Romero, madre de la víctima.

La mujer señaló que cuando llegó al colegio a revisar las cámaras de vigilancia le dijeron que estas no se encontraban en funcionamiento. Ante el hecho, la familia expresó su indignación por la aparente negligencia del colegio.

“Cuando toco el tema de las cámaras me dicen que llevan varios días sin funcionar. En ese momento llega la policía de infancia, vienen por el caso de la niña. La ruta se activa por fuera, atendieron el caso, pero no pudieron identificar a las agresoras porque ayer(miércoles) no vinieron dos curos de octavo”, dijo la mujer.

En medio de este panorama los padres de familia han pedido que se tomen medidas inmediatas y contundentes para abordar la problemática al interior de la institución y que se pueda restablecer la confianza de los estudiantes.