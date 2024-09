¿Cuándo jugarán los partidos aplazados de FECHA 10 de la Liga? No depende de la Sub-20

Todo listo para la décima fecha del fútbol colombiano, jornada que se llevará a cabo entre el viernes 13 y el domingo 15 de septiembre. Claro está que dos de los diez partidos que deberían jugarse no pudieron ser programados por cuenta del Mundial Femenino Sub-20. En esta oportunidad, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe fueron los afectados.

Y es que, mientras la Selección Colombia viene de vencer por la mínima diferencia a Corea del Sur en el Pascual Guerrero (anotación de Linda Caicedo) y con ello avanzó a los cuartos de final del certamen internacional, la Liga 2024-II continúa su curso con los encuentros que Dimayor logra programar.

Como bien se sabe, los escenarios deportivos dispuestos para la Copa seguirán empleándose durante las próximas semanas, salvo el Metropolitano de Techo. Noticia que afecta directamente a los equipos del rentado local, teniendo en cuenta que no podrán actuar en casa como normalmente lo suelen hacer.

En la reciente programación de Dimayor, los compromisos Nacional vs. Junior y Santa Fe vs. Alianza FC no pudieron ser programados debido a que el Atanasio Girardot y El Campín, respectivamente, serán usados para las fases definitivas del Mundial.

¿Cuándo se pondrá al día la Liga?

Según reglamentación de la FIFA, los escenarios deportivos podrán ser usados para los torneos locales a partir del 23 de septiembre, un día después de que se dispute la final del Mundial Femenino Sub-20 en el Estadio El Campín. En teoría, la Dimayor podrá poner al día la Liga a partir de esa fecha.

Ahora bien, los equipos de Medellín y Cali podrían hacer la solicitud de que se les permita usar sus respectivos escenarios deportivos una vez concluyan las semifinales, esto debido a que tanto la final como el duelo por el tercer puesto se jugarán en la capital del país. Es decir que ninguna de esas dos ciudades tendrá más actividad y ambas podrían seguir el ejemplo del Metropolitano de Techo, que a partir de esta décima jornada liguera puede albergar compromisos del torneo local.

Claro está que tanto Millonarios como Independiente Santa Fe sí tendrán que esperar hasta que el campeonato mundial juvenil acabe para ponerse al día, o en caso contrario usar Techo como sede alterna.