Angie Vega: “Linda viene de menos a más y mostrando para qué está en la Selección”

Angie Vega, directora técnica del equipo femenino de Millonarios, analizó, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el desempeño de la Selección Colombia femenina en el Mundial Sub-20 que se desarrolla en el país. Angie habló del triunfo 1-0 sobre Corea del Sur, qué mejorar para los cuartos de final y elogió a Linda Caicedo.

Balance del juego contra Corea

“Lo que venía haciendo Colombia en la fase de grupos fue creciendo en su propuesta futbolística, demostró que quería ir por el partido desde el inicio, pienso que fue un justo ganador, manejando las acciones desde el primer momento. Muy contenta por este paso de Colombia”.

¿Costó en el ataque?

“Sí, así es. Corea mostró dos sistemas de juego e independientemente de eso Colombia supo resolver esa propuesta. Colombia es un equipo muy reactivo, que se siente muy cómodo haciendo esa presión. Llevo el partido a las zonas donde más le favorecía, todos los inicio de Colombia fueron intermedios, en banda, donde Colombia supo hacerse muchísimo más fuerte. Sacando el partido del medio, donde Corea puso en principio un 5-4-1 y le propuso un partido más interesante, muchísimo más fuerte, con jugadoras rápidas por banda y ahí Colombia supo mantener ese control de todas las acciones de juego del partido de hoy”.

¿Qué debe mejorar Colombia para llegar a semifinales?

“Vimos que en la fase de grupos Colombia enfrentó rivales de diferente tipo, unos más físicos, otros más propositivos dentro de su juego. Hoy se enfrentó a un rival que es más intenso en la presión. Ha tenido diferentes rivales que quizás ha ayudado a que Colombia cada vez sea un equipo mucho más maduro y maneje mejor las acciones. La cuota pendiente de Colombia es tratar de consolidar en los mejores momentos y tratar de capitalizar en el marcador para tener un mejor cierre de partido”.

¿Cuáles han sido las fortalezas de Colombia?

“Muchas, Colombia tiene muchísimos puntos a favor, es una Selección que tiene rodaje, con jugadoras que se conocen hace muchísimo tiempo. Es un equipo que ha venido ganando mucho carácter, la fase defensiva de Colombia ha sido muy interesante, hoy mostrando algo diferente a lo que había mostrado en la fase de grupos, donde había sido algo más precavido, trataba de manejar un bloque más medio, hoy trató de hacer una presión alta. Partiendo de la ventaja que tenemos un arco en cero y que, independientemente de esas variantes que se haya presentado con la ausencia de Yunaira (López) en la parte defensiva, Colombia ha encontrado mucha solidez y esos es importante para conseguir los resultados. Adicional a eso, el tema de Linda, esos partidos únicos, como se echó el equipo al hombro, vamos viendo que Linda se está consolidando y viene de menos a más, y en estos partidos está mostrando para que está en esta Selección, por algo es nuestra capitana y nuestra referente”.

¿Qué le falta a Colombia para jugar más lírico?

“Es momento de ser más fiel a esa frase que equipo que gana no se toca y de estas maneras, Colombia se ha sentido muy fuerte. Ha hecho un fútbol muy práctico, muy sencillo y reconociendo las fortalezas de su juego. Colombia es un equipo muy fuerte en esos carriles interiores y sus bandas, y hay logra un juego colectivo más que por carril central, el carril central de Colombia es más un espacio transitorio. El profe debe seguir consolidando el trabajo que viene haciendo”.

¿Cree que habrá cambios en cuartos?

“Parte del triunfo y la evolución que ha tenido Colombia es que ha logrado consolidar una nómina y que hoy, a diferencia de los partidos anteriores, fue más el porcentaje de jugadoras que tuvieron más puntos altos en su juego. Yo creo que el profe puede sostener esta nómina. Ese cambio de Gabi (Rodríguez) me hizo un poquito de ruido para el siguiente partido, teniendo en cuenta que Francia es un equipo también físico, con buena talla. De pronto puede presentar una modificación, pero no mucho más. El profe (Carlos) Paniagua nos ha mostrado que confía mucho en su once, creo que va a ser muy poco lo que pueda llegar a tocar el profe”.