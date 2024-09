Dimayor confirma programación octavos de final Copa Colombia: ojo a la sede de Millonarios

Radamel Falcao García durante un duelo entre Millonarios y Bucaramanga. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Vuelve al ruedo la Copa Colombia 2024 con los octavos de final, instancia que comenzará este miércoles 11 de septiembre con el duelo entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, en el Estadio Metropolitano Ditaires. Vale recordar que este compromiso fue adelantado debido a la participación del DIM en la Copa Sudamericana.

Los demás compromisos se disputarán entre el 16 y 19 de septiembre, tal y como lo detalló la Dimayor a través de un comunicado en su página web. Justamente en dicha publicación, el ente rector de los torneos nacionales detalló fecha, hora y transmisión de cada encuentro, haciendo énfasis en cada varios de ellos irán por la plataforma Youtube.

Novedades en los octavos de final

En este orden de ideas, los únicos encuentros que irán por señal de televisión son: Alianza FC Vs. Atlético Nacional, Fortaleza Vs. Deportivo Cali y Millonarios Vs. Atlético Bucaramanga. Los demás serán abiertos para todo público.

Adicional a lo anterior, se dio a conocer también la sede que usará Millonarios para su respectivo duelo, teniendo en cuenta que no podrá utilizar el Estadio El Campín por cuenta del Mundial Femenino Sub-20 y ante la negativa en usar nuevamente el Bello Horizonte de Villavicencio a raíz de los problemas logísticos que se presentaron de cara al compromiso contra Patriotas.

Así las cosas, el cuadro capitalino no se moverá de Bogotá y oficiará como local en el Metropolitano de Techo, dos días después de que Fortaleza lo haga contra el Cali.

Programación octavos de final Copa Colombia

Septiembre 16

Alianza FC Vs. Atlético Nacional - 6:30 de la tarde

Septiembre 17

Envigado Vs. Jaguares - 4 de la tarde

Deportes Tolima Vs. Deportivo Pasto - 7 de la noche

Fortaleza Vs. Deportivo Cali - 8 de la noche

Septiembre 18

Boyacá Chicó Vs. Águilas Doradas - 7 de la noche

Septiembre 19

Millonarios Vs. Bucaramanga - 8:30 de la noche