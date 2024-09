Bingo político y cocteles especiales, así se prepara EE.UU. para el debate presidencial

EE.UU.

Gran expectativa en Estados Unidos por el primer enfrentamiento entre Kamala Harris y Donald Trump. Como si se tratara de una final de futbol, bares y restaurantes se preparan para recibir a cientos de espectadores con menús especiales y cocteles en honor a las figuras políticas en el que sería el único debate entre ambos candidatos.

Aunque el debate comenzará a las 9:00 p.m. hora local en Filadelfia, los restaurantes y bares del Área Metropolitana de Washington DC ya están abarrotados. Con pantallas gigantes sintonizadas para ver la acción y ambientada con decoración política, varios establecimientos ofrecen curiosas opciones para ver el primer y único debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

Los establecimientos ofrecen curiosos cocteles de color naranja en honor a Trump y de coco en honor a Harris. Otros entregan tarjetones de Bingo con las notables frases de los candidatos como “construyamos un muro” del republicano o “no volveremos atrás” de la demócrata.

Algunos lugares incluso buscan recaudar fondos y las ganancias de las bebidas beneficiaran a campañas como Get out the vote, una organización que busca aumentar la participación de los votantes en estas elecciones.

Hay gran ilusión para este debate, algunos ciudadanos esperan conocer más sobre la agenda de Harris y otros esperan entender mejor las propuestas económicas de Trump.

“Quiero ver un mejor debate del que vi en julio”, dijo un ciudadano. Otra persona afirmó que “espero que Kamala barra el piso con Donald Trump, pienso que es un hombre muy peligroso” y hay otros quienes buscan que el debate sea únicamente político sin ataques personales. “Quiero que ambos se enfoquen en temas de política, que respondan las preguntas directamente y que hablen sobre hechos, sin falsedades”, dijo otra ciudadana.

Por ahora este es el único debate presidencial entre Harris y Trump, el siguiente cara a cara seria entre las formulas vicepresindenciales JD Vance y Tim Walz el primero de octubre.