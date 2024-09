“Nos está ayudando de verdad”: sector siderúrgico tras acuerdo con el Gobierno Petro

Colombia

Al término de una reunión con el presidente Gustavo Petro, para analizar medidas que permitan la reactivación del sector siderúrgico, el empresario Maurice Armitage reconoció la importancia de los acuerdos alcanzados para salvar al sector.

“Yo le decía al presidente que a ratos digo ‘Petro está loco’… pero hoy tengo que decir que no está tan loco y que nos está ayudando de verdad. El sector siderúrgico está abocado a una desaparición si no arreglamos la cancha en la cual jugamos; estamos sometidos a unas importaciones de China, de Turquía, de Perú, que nos tienen locos. Estamos a punto de tener que cerrar las plantas y eso sería gravísimo para el país y para el sector”, declaró.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, explicó en qué consiste el acuerdo alcanzado: “dentro de una semana la industria presentará un plan de inversión que aclare cuál es la hoja de ruta hacia una industria de acero del mayor valor agregado posible; es decir, la creación de una industria de aceros planos en el país, al igual que la producción de acero verde que permita la menor cantidad posible de carbono a la hora de ser producido”.

Se acordó en este encuentro crear una planta de aceros planos y la producción de acero verde, puntos que Armitage destacó: “este trabajo que se está haciendo y este compromiso que todos queremos, por supuesto, de desarrollar más la industria siderúrgica, ojalá lo podamos hacer; ojalá la vida me dé vida para yo ver esa planta, y que los colombianos la puedan disfrutar. Por supuesto que sí se necesita en Colombia, ojalá la podamos hacer (…) Se me hace la machera, se me hace que esta oportunidad que nos ha dado el presidente hoy de poder salvar nuestro sector es maravillosa”.