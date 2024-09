“No es una celebración de la hispanidad”: MinCultura sobre los 500 de años de Santa Marta

El Ministro de Cultura, Juan David Correa, se refirió a sus declaraciones que hizo en días anteriores sobre la celebración de los 500 años de la fundación de Santa Marta. Correa afirmó que este evento, “no sería de gran relevancia” y, ante esto, el alcalde de la ciudad respondió que era, “grave falta de respeto hacia nuestra ciudad, su historia y su gente”.

Lo primero que respondió el entrevistado fue que: “aquí no hay una idea de ni de quitarles nada, ni de quitar recursos para la conmemoración de los quinientos años. El ministerio está muy comprometido con cumplir lo que le han mandado la ley y asignado obviamente en las funciones que tenemos y nuestras capacidades”.

La posición del ministro está en que no se puede pensar que la única civilización, lengua y religión entró en el momento en que el Imperio Español fundó la ciudad de Santa Marta, pues, “allí ya había otras civilizaciones, otras lenguas, y otras formas de relacionarse con lo sagrado. Pensemos en esos otros pueblos, pueblos que además en la ley que se proclamó sobre los quinto centenario, unos de ellos demandaron esta ley porque se sintieron excluidos”.

“Lo que se produjo ahí fue una nueva cultura, llamémosla latinoamericana, colombiana, con rasgos como ustedes lo señalan de muchas culturas que vinieron de afuera y otras que estaban aquí”, fue la principal razón que dio Juan David Correa para expresar que este evento de gran relevancia para Santa Marta no es una celebración de la hispanidad.

Por otro lado, resaltó el invitado que hay que generar diálogos alrededor de la identidad que tenemos y que quiere que se “conmemore” este hecho histórico, ya que así, es, “entender que en el pasado hay dolores que debemos sanar, hay gente que debemos incluir”.

Cuando se le preguntó si se estaba obligando a los samarios a celebrar de una forma, expresó que, “imponer sería decir que no voy a cumplir la ley, que no voy a ir, que no me interesa, que este ministerio no cree en eso, que unos tienen que hacer lo que yo diga”, cosa la cual no está en los planes del ministro por ocurrir.

Recordemos que Santa Marta es de las pocas ciudades que tiene una antigüedad de fundación y de las pocas que quedan el patrimonio histórico material creadas tal cual como en su tiempo. De hecho, se tiene un esquema de celebración desde el 2014, según lo que explicó Correa, para celebrar a la ciudad en su cumpleaños número 500.

Ahora, desde la orilla del Ministerio de Cultura, se tienen “propuestas” para discutirlas en viernes de esta semana con la comunidad. Por el momento, se piensa hacer una exposición en la Quinta de Bolívar, sacar un plan especial para el manejo de pratimonio del Centro Histórico y cumplir con las labores ministeriales en cuanto a este evento para las y los samarios.