Mario Kempes sobre el horario del duelo Colombia vs. Argentina: “Para mí es una locura”

Mario Kempes sobre el horario del duelo Colombia vs Argentina: “Para mi es una locura”

No es una revancha, pero sí tiene un condimento especial. La Selección Colombia enfrenta a Argentina por la octava jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con lo sucedido en la Copa América, con James Rodríguez a la cabeza, la Tricolor buscará terminar con una racha de 31 años sin ganarle a la Albiceleste en Barranquilla.

Mario Alberto Kempes, un hombre respetado por todo el mundo del fútbol y campeón del mundo, habló con El Alargue de Caracol Radio analizando el duelo de esta tarde. “El fútbol da revanchas, principalmente en esos partidos cuando se pierde una final”, declaró el argentino.

El exjugador del Valencia también habló sobre el presente de Luis Díaz y dio su opinión personal del horario en que se jugara el duelo. “Para mí es una locura, si en Colombia jugaran todos los jugadores que estuvieran acostumbrados, pero no sé cuántos de la Selección que van a jugar mañana están acostumbrados”

Momento actual de Argentina

“Argentina volvió a encontrar el camino que no tenía que haber perdido en ningún momento. Copa América, Copa del Mundo y Copa América. Es muy bueno el camino que viene haciendo. Una selección nueva con jugadores que tiene la capacidad de ser protagonistas y eso argentina, a pesar de tener a Messi, también depende de otros jugadores”.

Ventajas del equipo albiceleste

“Argentina tiene un colchón suficientemente gordito como para un traspié ante Colombia. Argentina es jugando muy bien y cuando las cosas no le salen, se sacan el traje y se ponen el overol de trabajo y trabajando de otra manera. Es un equipo que ha entendido que nunca hay que bajar los brazos, hay piedras en el camino como el caso mañana de Colombia, pero tiene jugadores que saben cómo jugar los partidos y un técnico joven, que tiene un muy buen staff y eso hace que todo Argentina sea un muy buen equipo”.

Ausencia de Lionel Messi

“Argentina está pasando por un momento muy dulce, de buen juego, está ganando partidos, con más o menos facilidad, pero saca los partidos adelante. Acá no hay que preocuparse por las individuales, el equipo funciona bien”.

Horario del partido

“No le conviene ni a Colombia, Argentina tiene que viajar y jugar donde diga Colombia. Para mí es una locura, si en Colombia jugaran todos los jugadores que estuvieran acostumbrados, pero no sé cuántos de la Selección que van a jugar mañana están acostumbrados a ese calor por más de que hoy en Europa está haciendo mucho calor”.

El fútbol da revanchas

“Yo creo que es un partido, no es una guerra. El fútbol da revanchas, principalmente en esos partidos cuando se pierde una final, lo que paso en la Copa América, pasó, ya está, se terminó. Si Colombia gana mañana, no gana la Copa, gana tres puntos que son importantes para la clasificación. Puede haber revancha a nivel de equipo, pero a nivel de Selección, si Colombia gana mañana no le van a dar ningún trofeo”.

El gran nivel de Luis Díaz

“Luis Díaz sigue siendo el protagonista en la Premier League está haciendo goles, está jugando bien, es un jugador diferente, un jugador que marca una gran diferencia”.

Palabras de elogio a James Rodríguez

“James es como si tuviera un segundo respiro, porque yo creo que James es un jugador de Selección, que se siente mucho más cómodo en el equipo. Ha cambiado de equipo y no se ha podido asentar a ninguno y es una pena, porque es un gran jugador. A nivel de selección ha tenido participación importante como en la Copa América, vamos a ver qué pasa mañana y cuando empiece en España con el Rayo”.