Lucho González y la confesión sobre Juan Fernando Quintero cuando estaba en el Porto

El club portugués siempre ha sido conocido por tener colombianos en sus filas, nombres importantes como James Rodríguez, Falcao García, Jackson Martínez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero han marcado un antes y un después en la historia del Porto.

Lucho González, quien puso fin a su carrera con 40 años cuando jugaba con el Atlético Paranaense, estuvo presente en el programa del periodista Juan Pablo Varsky donde habló sobre su experiencia como futbolista y una curiosa anécdota con el jugador colombiano.

“Cuando veía que los chicos se iban rápido del entrenamiento, los agarraba y les decía: ‘Vení, vení’, vamos a trabajar al gimnasio. Me pasó en Porto. Yo le decía a Juanfer: ‘Vení a trabajar al gimnasio’. Y él: ‘No, panita hoy estoy cansado’. ‘Ya hice antes’, aunque sabía no había hecho antes, pero después te das cuenta de que Juanfer es de esos jugadores que están tocados, no digo por una varita pero tienen una calidad que resalta. Con el tiempo se van dando cuenta de la alta competencia y el físico es tu combustible”, afirmó.

Declaraciones en el pasado de JuanFer

Para nadie es un secreto la calidad que tiene el jugador colombiano, quien es un ídolo en la historia de River Plate luego del tan recordado gol ante Boca Juniors en la final de Copa Libertadores 2018. Los altibajos en la carrera de Quintero siempre han estado presentes y uno de esos fue en su paso por el Junior de Barranquilla, donde lo juzgaron por su condición física.

“Creo que es un mito, si tú miras un partido se resuelve en dos segundos, no son los 90 minutos haciendo goles. En el caso mío siempre me preparo bien, siempre son especulaciones de lo que es el físico mío, pero hace parte del fútbol y de la vida”, afirmó.

Bernardo Silva y un comentario relacionado

En los últimos días, el jugador portugués dio a conocer su opinión personal sobre los gimnasios y los futbolistas. “El gimnasio es para los que no saben jugar con los pies”

Las declaraciones del mediocampista llamaron la atención de diferentes medios de comunicación y dejó muchas opiniones al respecto. Sus palabras tomaron lugar en una entrevista con su compañero Rúben Dias sobre el tema ya mencionado.