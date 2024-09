FestiJazz 2024: Mompox ya vibra por la fiesta cultural

Cartagena

La magia del jazz está a punto de llenar las calles de la histórica ciudad de Mompox con la celebración de una nueva edición del Festival de Jazz de Mompox. El evento, que tendrá lugar del 10 al 15 de septiembre, promete una experiencia única donde la música, la cultura y el talento local e internacional se fusionan para ofrecer al público lo mejor del jazz en el entorno inigualable de la bien llamada “tierra de Dios”.

A pocas horas del inicio del festival, los preparativos avanzan para brindar una experiencia inolvidable. Este año, el cartel de artistas contará con la participación de reconocidos músicos de la escena jazzística nacional e internacional, así como exponentes de otros géneros: Arabella Rustico - Italia Belee, Carlos Vives, Charanga Woman - UNIBAC, Checo Acosta, Cimarrón - Llanos, Criss y Ronny ,Daniel Casares - España, Diego Daza, Eduardo Jasbon, Fresto, Gaita Palengua, Grupo Cúpula - UNIBAC, Harmony’s Brass Band - África Jazz And Jam - UNIBAC, Jazz The Roots, Lil Silvio y El Vega, Mata Chinde - Pacífico, Micna Quintet, Mr Black, Orquesta Pinó Moré, Oscar Acevedo, Rey de Rocha OMR, Sabrosura, Shadia, Unibac Big Band ,Unibac Jazz and Jam, Unibacbrass.

Además de los artistas, los asistentes podrán disfrutar de una inmersión total en las tradiciones artísticas de la región a través de una variada programación cultural. Entre las actividades destacan talleres interactivos de música, donde tanto aficionados como profesionales podrán aprender y experimentar con diferentes estilos y técnicas musicales.

Además, se llevarán a cabo exposiciones de arte local que reflejan el alma creativa de Mompox, así como un desfile de moda, fruto de la colaboración entre los artesanos de Marca Bolívar y Macondia, que presentará piezas inspiradas en la herencia cultural de la región. La gastronomía no se queda atrás, con una oferta de platos tradicionales que deleitarán a los asistentes, permitiéndoles saborear la esencia del Caribe colombiano en cada bocado.

Este festival no solo es una celebración del jazz, sino un homenaje a la diversidad cultural de Mompox y su inigualable legado histórico.

“El Festival de Jazz de Mompox no solo es una celebración de la música, sino una plataforma que nos permite mostrar al mundo la riqueza cultural y patrimonial de nuestra tierra. Cada edición de este evento refuerza la importancia de Mompox como un referente internacional, donde la historia y el arte se encuentran en perfecta armonía. Para nosotros, este festival es un símbolo de nuestra identidad, pero también de nuestro potencial. Creemos firmemente que la cultura es un motor de desarrollo para la región, y eventos como este son una oportunidad para que propios y visitantes descubran lo mejor de Bolívar. Invitamos a todos a ser parte de esta experiencia única, donde la música se convierte en el lenguaje que une a las personas en una atmósfera de paz, creatividad y convivencia”, afirmó Yamil Arana, gobernador de Bolívar.

El Festival de Jazz de Mompox es una oportunidad para disfrutar de la música en un escenario lleno de historia y tradición. Invitamos a todos a ser parte de esta fiesta cultural que cada año reúne a miles de personas en el corazón del Caribe colombiano.

Para más información y actualizaciones sobre el evento, visita las redes sociales y página web oficial https://icultur.gov.co/Festijazzmompox2024/