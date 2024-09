‘Una película de Minecraft’ revela su primer teaser tráiler ¿cuándo se estrena?

Minecraft es, sin duda, uno de los videojuegos más importantes de la historia reciente. Su impacto en la cultura popular y en el internet continúan consolidándose aún tras 12 años de su lanzamiento, gracias a su jugabilidad de mundo abierto y a la infinita posibilidad de creación que ha ofrecido a sus jugadores durante tanto tiempo.

Con su gran popularidad, era de esperarse que en algún momento hiciese el inevitable salto a la pantalla grande, que finalmente llegará durante el 2025 y del cual se ha especulado mucho debido a lo ambigua que puede resultar la historia del juego y lo difícil que sería adaptar un mundo abierto como este.

‘Una película de Minecraft’ es el resultado de casi 10 años de negociaciones, rumores, idas y venidas de Mojang (empresa productora del juego) y Warner Bros. Con una producción bastante caótica, la entrada y salida de directores, muchísimos cambios de guion y la constante pregunta de: “¿cómo lo harán?”, en la mente de los fanáticos, finalmente se ha revelado un primer vistazo a esta cinta.

¿Qué revela el tráiler?

El teaser de un minuto y diecinueve segundos muestra cómo la película nos trasladará a través de un portal a este mundo cúbico. El formato live-action junta a nuestros personajes reales con un ambiente generado con tecnología CGI para mantener la mayor similitud visual con el videojuego.

Vemos a criaturas y personajes que serán fácilmente reconocidos por los fanáticos como los animales, los piglins, los creepers y por supuesto, el protagonista, Steve, interpretado por Jack Black. También vemos el uso de las mesas de trabajo, uno de los aspectos más esenciales del juego.

Jack Black interpretando a Steve en 'Una película de Minecraft' | Warner Bros. Ampliar

Acompañado por la canción ‘The Magical Mystery Tour’ de los Beatles, el teaser trata de crear un ambiente épico, mostrando todos estos lugares y criaturas que han acompañado a los gamers por más de una década. La cinta es dirigida por Jared Hess y además de Jack Black cuenta también con la actuación de Jason Momoa, Emma Myers, Jennifer Coolidge y Danielle Brooks.

¿Cuándo se estrena ‘Una película de Minecraft’?

‘Una película de Minecraft’ está programada para estrenarse el 4 de abril del 2024.

Los planes para una adaptación cinematográfica de Minecraft existen desde que el juego solo tenía 3 años, en el 2014. El proyecto siempre ha estado a cargo de la productora Warner Bros., pero ha pasado por manos de muchos directores y guionistas hasta consolidarse en la película que finalmente veremos el próximo año.

La recepción de los fanáticos

Las reacciones a este tráiler no se hicieron esperar, con muchas personas juzgando el hecho de que esta película sea un live-action y no una cinta animada, lo cual funcionaría más con la estética icónica del videojuego.

Muchos internautas han comparado la recepción de este tráiler a las reacciones de la primera película de ‘Sonic’, donde el diseño del personaje resultó tan catastrófico que Paramount atrasó el estreno de la película por tres meses para escuchar a los fans y mejorar la animación.

La combinación de CGI con el realismo no se ha sentado muy bien con los fanáticos, al igual que el diseño de Steve, que solo es Jack Black usando una camiseta del mismo color del personaje. Además, muchos no se ven convencidos por lo poco del guion que pudo verse en este teaser, pues lo que revela no ha sido muy prometedor.

La película, que se estrenará el próximo año, espera unirse a otros éxitos de adaptaciones cinematográficas de videojuegos como ‘Five Nights At Freddy’s’, ‘Super Mario Bros. La película’ y ‘Sonic’.