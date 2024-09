Fedetranscarga señala a la ANDI por su rol en la crisis del paro de transportadores

Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, criticó el acuerdo alcanzado por el gobierno con los transportadores para levantar el paro nacional, enfatizando que, si bien es positivo que el diálogo se haya abierto a las bases camioneras, las decisiones deben estar fundamentadas en un análisis técnico y la experiencia del sector. Según Cuervo, “en los tres días de reuniones con el gobierno, faltó el tecnicismo y el rigor necesario para la toma de decisiones sobre políticas públicas”.

Cuervo también lanzó duras críticas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) por su papel en la situación del transporte de carga. Señaló que los generadores de carga, representados en gran parte por la ANDI, son un eslabón clave en la cadena logística y muchas veces imponen condiciones que afectan negativamente a los transportadores.

“La ANDI no solo no fue invitada a las conversaciones, sino que ha criticado al sector de transporte de carga por las pérdidas generadas durante el paro”, comentó Cuervo, añadiendo que “en la cadena logística no solo están los conductores y los pequeños propietarios, sino también los generadores de carga, que muchas veces son quienes fijan las tarifas que no se compadecen con los costos actuales del transporte”.

Además, Cuervo expresó su preocupación por los mensajes contradictorios provenientes del gobierno, en especial en lo que respecta al precio del diésel. Mientras que en el acuerdo se prometió no aumentar el costo del combustible hasta cumplir con los 15 puntos pactados, el ministro de Hacienda ha declarado que en 2025 será necesario cerrar la brecha del precio del diésel con los precios internacionales. “Esto genera desconfianza, y uno de los grandes problemas de la economía actual es precisamente la inseguridad que causan estas declaraciones”, concluyó Cuervo.

La crítica de Cuervo no se limita solo a los errores cometidos durante las negociaciones recientes, sino que también apunta a las falencias estructurales en el manejo de las tarifas del transporte de carga. Según él, el sistema tarifario vigente, que se volvió obligatorio en 2019, ha generado distorsiones en el mercado al no tener en cuenta la oferta y demanda.