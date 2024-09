Colombia busca mantener su buena racha en Perú y dar un paso más camino al Mundial 2026

Colombia viene de ser subcampeona en la pasada edición de la Copa América. (Photo by Grant Halverson/Getty Images) / Grant Halverson

La Selección Colombia visita a Perú este viernes a partir de las 8:30PM, en el Estadio Nacional, en juego por la séptima fechas de la Eliminatorias camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El juego contará con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Luego de tener una destacada actuación en la pasada Copa América, donde perdió el título en la prórroga de la final ante Argentina, Colombia busca mantener su buen andar en las clasificatorias. El equipo de Néstor Lorenzo se encuentra invicto y en la tercera posición de la tabla al cabo de seis partidos, con 12 puntos y un saldo de tres triunfos y tres empates.

Para el duelo de esta noche, Lorenzo solo tendría una duda en su once titular, la presencia o no de Jefferson Lerma, quien se unió tarde a la concentración tras presentar una molestia en un pie en el Crystal Palace. Si el volante vallecaucano no es de la partida, su puesto lo podría tomar Kevin Castaño o Juan Camilo Portilla.

43 años sin perder en Perú

Perú es el país en donde mejor le ha ido a Colombia jugando como visitante en las Eliminatorias. En 11 compromisos, la Selección solo ha perdido en una ocasión, durante las Eliminatorias al Mundial de España 1982, con un marcador en contra de 2-0. Los otros 10 compromisos se cuentan en cinco triunfos y cinco empates.

En la clasificatoria pasada al Mundial de Qatar 2022, la Selección se impuso a los peruanos con un contundente 0-3, con anotaciones de Yerry Mina, Matheus Uribe y Luis Díaz, donde de los tres aún presentes para este encuentro.

Perú, en el fondo de la tabla

Por su parte, la selección de Perú es última de la Eliminatoria con apenas 2 puntos, producto de dos empates y cuatro derrotas, para una diferencia de gol de -7. En sus últimos partidos por la clasificación, los peruanos cayeron empataron 1-1 en casa ante Venezuela y perdieron 2-0 contra Bolivia en su visita La Paz.

De la mano de Jorge Fossati, la selección albirroja quedó eliminada en la fase de grupos de la pasada edición de la Copa América, empatando ante Chile y sumando derrotas ante Canadá y Argentina.

Posible formación

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñóz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jhon Arias, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba