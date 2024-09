Cebolleros seguirán en protesta hasta tener diálogo con el Gobierno Nacional

Cúcuta

Productores de cebolla afirman que continuarán los bloqueos en las vías del Catatumbo a pesar de los acuerdos firmados con los transportadores de carga.

La protesta la vienen realizando desde la semana anterior por la falta de compradores y los bajos precios, lo que incluso los ha llevado a botar sus productos en la calle, al convertirse en un negocio no rentable para ellos, por lo que aseguran hasta no tener un diálogo con el Gobierno Nacional, no van a levantar sus bloqueos a pesar de los acuerdos con el sector transportador.

“Hoy Ábrego afronta un paro cebollero, hoy las vías están bloqueadas por los campesinos que hemos manifestado a los entes de control, que no nos pensamos quitar hasta que la ministra de agricultura haga presencia en la zona” dijo Jairo Ortiz, productor de cebolla de la provincia.

Exigen controles desde el gobierno central a la importación de cebolla desde Perú que estaría dejándolos sin oportunidades de negocio.

“Hoy yo creo que el municipio de Ábrego y la provincia de Ocaña afronta la peor crisis económica que se haya presentado en los últimos tiempos, ya que hoy la mayoría de los agricultores de la provincia han tenido que botar la producción de cebolla por los bajos precios del mercado, debido al contrabando de otros países” puntualizó Ortiz.