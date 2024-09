Cartagena busca descarbonizar el turismo y posicionarse como Destino Carbono Neutral

Cartagena

La emblemática ciudad de Cartagena de Indias da un paso decisivo hacia la sostenibilidad con el lanzamiento de la iniciativa “Cartagena por el Clima”. Este ambicioso proyecto, liderado por la Comunidad por el Clima, la Alcaldía de Cartagena, Grupo AJE, y la Cámara Internacional de Negocios Climáticos, busca convertir a Cartagena en el primer destino carbono neutral del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Compromisos Nacionales e Internacionales

Colombia ha demostrado su compromiso con la lucha contra el cambio climático al ratificar el Acuerdo de París y alinear su contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) con la meta global de limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C. El país se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030, con el fin de alcanzar la carbono neutralidad para 2050.

“Cartagena por el Clima” juega un rol crucial en este esfuerzo nacional. La iniciativa se integra en la campaña mundial Race to Zero, respaldada por la ONU, que busca movilizar a actores no estatales para reducir drásticamente las emisiones globales. Esta iniciativa pionera busca convertir al Centro Histórico de Cartagena en un destino turístico carbono neutral a través de la colaboración con hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos, donde se impulsa la sostenibilidad y la descarbonización del sector, demostrando que cuidar el medio ambiente y ser rentables van de la mano.

A través de esta plataforma, Cartagena contribuirá significativamente a los objetivos de descarbonización de Colombia, actuando como un modelo a seguir para otras ciudades.

Unidos por un Futuro Sostenible

La Secretaría de Turismo de Cartagena, se complace en destacar la iniciativa “Cartagena por el Clima” como la principal bandera del proyecto “Cartagena Centro Histórico Carbono Neutral,” firmado en marzo de 2024. Esta iniciativa es esencial para abordar el cambio climático y promover un desarrollo urbano y turístico sostenible en la ciudad. “Cartagena por el Clima” está diseñada para apoyar al sector turístico del centro histórico (hoteles, restaurantes y otros establecimientos) en la reducción de su impacto ambiental y en el avance hacia la neutralidad en carbono.

Con el valioso apoyo del Grupo AJE y la Cámara Internacional de Negocios Climáticos, quienes han desarrollado la iniciativa y gestionado la articulación internacional para nuestra ciudad. La Comunidad #PorElClima - ECODES de España actúa como aliado técnico, aportando su experiencia y conocimientos, esta comunidad activa desde el 2016 busca ser el motor del cambio y la acción, impulsando los hábitos y las acciones sostenibles con el fin de construir una economía en la que progreso y planeta sean dos elementos inseparables.

Fechas clave del proyecto

Los avances significativos en el proyecto “Cartagena por el Clima” se esperan a partir de las fechas clave anunciadas. El inicio de las mesas de trabajo con los actores del centro histórico se llevaron a cabo el 12 y 14 de agosto de 2024 en la Cámara de Comercio de Cartagena, tras varios encuentros y reuniones durante los meses anteriores. Posteriormente, la Semana por el Clima, semana de divulgación pública, que incluirá actividades de capacitación y sensibilización, se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2024.

La iniciativa “Cartagena por el Clima” busca obtener una mayor granularidad en la huella de carbono de la ciudad, comenzando por el sector turístico, y trazar planes de descarbonización basados en la bioeconomía, la economía circular, la transición energética, el abastecimiento sostenible y las soluciones basadas en la naturaleza. Con la COP 16 de Biodiversidad programada para este año en Colombia y la agenda climática integrada con el capital biodiverso del país, “Cartagena por el Clima” se presenta como un logro importante para Colombia, demostrando la ambición del país en materia climática a nivel internacional.