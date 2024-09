Video: Así fue el gol con el que Cristiano Ronaldo hizo historia tras llegar a 900 goles

El delantero portugués Cristiano Ronaldo alcanzó los 900 goles en su carrera este jueves, al marcar el segundo tanto de Portugal en el partido de la Liga de Naciones ante Croacia.

El gol, un remate con el pie derecho desde el corazón del área tras asistencia de Nuno Mendes, supone un hito más en la carrera de récord del jugador.

El delantero suma 900 goles en 1238 partidos oficiales, con una media de casi 0,73 tantos por encuentro, que ha marcado con las camisetas de Sporting (5), del Manchester United (145), del Real Madrid (450), del Juventus (101) y del Al-Nassr (67).

A su periplo en estos clubes se suman los 131 tantos que ha firmado con la selección de Portugal.

La afición lusa recibió el gol de Cristiano con su ya famoso “Siuuu” y coreó el nombre del delantero de Madeira, que para celebrarlo se tiró al suelo en la línea de fondo con las manos en la cara y una sonrisa.

Con el gol, Cristiano alcanza otro logro en una carrera que sin duda lo posiciona entre los grandes futbolistas de todos los tiempos. La determinación del portugués le permite mantenerse competitivo y continuar siendo parte de los planes del entrenador Roberto Martínez, a pesar de sus 39 años y de jugar en una liga tan distante de la élite europea como la saudí. Un dato que destaca su impresionante longevidad es que, tras cumplir los 30 años, ha anotado más de 400 goles.

“Jamás he considerado abandonar la selección. En cuanto sienta que ya no estoy a la altura, seré el primero en dar un paso al costado”, afirmó Cristiano Ronaldo esta semana al ser preguntado sobre su posible retirada durante una rueda de prensa. Después de la Eurocopa, surgió la duda sobre si CR7 seguiría siendo parte del equipo nacional. No solo continúa siendo parte, sino que también sigue anotando goles.

Así fue el gol 900 de Cristiano Ronaldo