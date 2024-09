Productores de cebolla larga ya tienen pérdidas por más de $ 3 mil millones

Tota

Después de tres días del Paro de Transportadores de Carga, en Boyacá se acumulan pérdidas superiores a $ 3 mil millones en la producción de cebolla larga, de acuerdo a lo que informó en Caracol Radio el presidente de la Asociación Tota Sostenible, Diego Pedraza.

Según el cálculo, cerca de 2 mil toneladas de cebolla de larga se han quedado sin poder salir al mercado, agravando la delicada situación de los productores: “es bastante preocupante porque nosotros los productores de cebolla larga venimos de pérdidas de todo el año, prácticamente, entre el nivel de costo y pérdidas ha estado muy difícil, y a esto ahora se suma el paro”, precisó Pedraza.

¿Y esto qué implica para los productores? En promedio se mueven entre 800 toneladas diarias hacia las diferentes plazas del país, de las cuales el 40 % va para Corabastos y el 60 % para el resto de Colombia; el domingo se mueven 800 toneladas y los otros días (miércoles, jueves y viernes) se mueven 1.200 toneladas diarias. “De esto, se está quedando más del 60 % de la producción en los predios, por lo que ya llevan un acumulado de 2.000 toneladas en los tres días y la situación se torna difícil. Todas las veces que ha habido paro, por más de que los productores han tratado de moverse por alguna ruta para no perder el producto, la mayoría se queda en las fincas y se pierde, pero a la vez se acumula y esto genera pérdidas a 6 meses”.

Sin embargo, los productores de cebolla está solidarizados con los transportadores “porque no es lógico que el bolsillo bien atropellado por los bajos precios, porque la demanda se ha reducido sustancialmente, y eso conlleva a que se bajen los precios, y se encima el alza en el combustible que afecta directamente al consumidor y a toda la cadena productiva, porque es que los productos se transportan con carros que usan diésel, se riega en muchas partes con este combustible, los tractores utilizan ACPM, la afectación es general y no es como lo ven desde el Gobierno Nacional, para el cual es fácil recaudar para el despilfarro, como se está viendo actualmente, que todos los días son escándalos”, es lo que manifestó en Caracol Radio, el presidente de esta asociación.

“La gente no alcanza a entender la dimensión de problema, porque el agricultor lleva 6 meses produciendo para lograr cosechar y si no lo hace, se pierde ese producto y entra en una situación económica muy difícil”, presidente de la Asociación Tota Sostenible, Diego Pedraza —

¿Y por qué se pierde la cebolla? Explicó Diego que lo que ya se cosechó y no se lleva al mercado, se pierde porque es altamente perecedera. “Si no se cosecha, la cebolla todos los días se propaga, entonces eso se convierte en un acumulado que incide automáticamente en los precios e incide de manera prolongada, porque después del paro ya hay un acumulado que sigue en la tierra y continúa multiplicándose, entonces el productor no cosecha por miedo a perder. Eso va a suceder de aquí en adelante, por lo que nosotros pedimos que aparte de que solucionen el problema de no subirle el precio del combustible, también miren la forma de cómo van a subsidiar lo que nos está pasando”.