Junior hizo oficial la contratación del entrenador César Farías

¡Es oficial! César Farías se convirtió en el nuevo entrenador del Junior de Barranquilla, reemplazando en el cargo al samario Arturo Reyes, quien fue cesado a principio de semana luego de una situación insostenible en la que no pudo cumplir con el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores y los resultados de local en los últimos juegos no fueron los esperados. No obstante, Reyes sacó campeón al equipo en el Clausura 2024.

El venezolano Farías, ya había sido anunciado extraoficialmente incluso por el máximo accionista del club Fuad Char, pero restaba el comunicado de la institución y la presentación ante los medios de comunicación. El técnico de 51 años ya lució la camiseta del conjunto rojiblanco e incluso ya dirigió sus primeros dos entrenamientos en la sede el equipo.

🔥🦈 ¡BIENVENIDO, CÉSAR FARÍAS!

El profesor César Farías es oficialmente el nuevo Director Técnico de nuestra institución.#Los100DelJunior pic.twitter.com/n6mFDevDTx — Junior FC (@JuniorClubSA) September 5, 2024

Farías, tercer equipo en Colombia

Farías llega al Junior con varios títulos en su palmarés. Fue campeón de Bolivia con The Strongest en 2016 y dio la vuelta olímpica con Aucas de Ecuador en 2022, además de lograr dos ascensos en Venezuela con Nueva Cádiz y Zulianos. Por su parte, dirigió las selecciones de Bolivia y la de su país.

El técnico venezolano tuvo su última experiencia dirigiendo al América de Cali, club en el que no le fue bien tras no conseguir el objetivo de clasificar a los cuadrangulares del Torneo Apertura. Llegó al equipo en enero del presente año y tres meses más tarde se acordó su desvinculación del conjunto vallecaucano.

Antes, en junio de 2023, llegó a Águilas Doradas y realizó una campaña histórica, terminando invicto el ‘todos contra todos’, pero cayendo eliminado en cuadrangulares. El 29 de diciembre del mismo año, presentó su renuncia al equipo antioqueño ante una posibilidad de dirigir en el exterior que no se le terminó dando.

Primeras declaraciones de Farías como DT del Junior

En atención a la prensa, el técnico nacido en Güiria, estado de Sucre, reveló que había tenido acercamientos con Junior incluso cuando la institución había tomado la decisión de prescindir de los servicios de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez en agosto del 2023. También confesó cómo fue el acercamiento que se produjo para reemplazar a Reyes.

“Fue sorpresivo para mí. Don Fuad (Char) me llamó en la tarde del lunes, a las 2:30 PM, conversamos un rato, pero no precisamente de fútbol, hablamos de otros tópicos y me preguntó que si estaba dispuesto. Dije que sí, me dijo que viniera al día siguiente y me trajera dos maleticas más. Llegué el martes en la mañana, conversamos. Yo vine dispuesto y él me dijo que viniera dispuesto y asumí”, inició diciendo.

“En un momento hubo otra oportunidad, cuando estaba el profe Bolillo (Gómez) cuando iba a salir, pero yo tenía otra responsabilidad en otro club al que le tengo agradecimiento y respeto. En esta oportunidad, yo estaba libre y es un honor estar en Junior”, agregó.

Entretanto, se refirió al reto que le puso Fuad Char. “El compromiso es vital, la palabra del jefe va por delante, las instituciones se parecen a los dueños y Don Fuad (Char) es un hombre ganador y la exigencia es ser campeón y ganar, nosotros debemos trabajar para ello. Y un campeonato se construye con seriedad, compromiso y dedicación”.

¿Cuándo es su debut?

El estreno de Farías tuvo que postergarse. Inicialmente, se preveía que estuviera en el juego ante Deportivo Pereira que iba a tener lugar el viernes, pero este partido fue aplazado debido al paro de camioneros en Colombia. Así las cosas, su debut será contra Independiente Medellín en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia ante Independiente Medellín el próximo miércoles 11 de septiembre en el Atanasio Girardot.