Dimayor confirma primer partido aplazado por paro nacional de transportadores

El fútbol también sufre las consecuencias del paro nacional de transportadores. En la mañana del jueves 5 de septiembre, la Dimayor anunció que uno de los partidos correspondientes a la novena fecha de la Liga fue aplazado, debido a problemas en el desplazamiento terrestre por bloqueos en la vía.

Se trata del compromiso entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, el cual estaba programado para este viernes a las 6:30 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla. Pues bien, dicho compromiso no podrá disputarse debido a que el equipo de Luis Fernando Suárez no pudo viajar hasta Armenia para tomar su vuelo desde allí hasta la capital del Atlántico.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Junior FC y Deportivo Pereira, válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2024 ha sido aplazado, ya que el equipo visitante no se ha podido desplazar a Barranquilla”, anunció el ente rector en su página web.

Y explicó la situación al detalle: “El Deportivo Pereira debía salir desde Armenia, ya que las pistas del Aeropuerto Internacional Matecaña se encuentran en mantenimiento; sin embargo, por el paro de transporte que vive nuestro país, el equipo no pudo trasladarse a esta ciudad”.

Así las cosas, próximamente se dará a conocer la nueva fecha y el horario para este compromiso. Por lo pronto, Junior es sexto de la tabla con 12 unidades, mientras que Pereira ocupa la decimocuarta casilla con 7 puntos.

¿Cómo queda la fecha de la Liga?

Con lo anterior, la novena fecha iniciará entonces con el compromiso entre Patriotas y Envigado (duelo clave por el descenso), el cual se disputará el sábado 7 de septiembre sobre las 2 de la tarde. Adicional a ello, el Junior Vs. Pereira se convierte en el tercer duelo aplazado de la jornada, recordando que Águilas Doradas Vs. Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe Vs. Boyacá Chicó también se encuentran en veremos.