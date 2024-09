Néstor Lorenzo explicó la ausencia de Miguel Borja en la convocatoria de la selección

Una nueva doble fecha Eliminatoria afrontará la Selección Colombia. El plantel de 27 jugadores se encuentra completo en concentración en Barranquilla, para luego viajar a Lima el jueves en la tarde, pensando en el partido contra Perú que tendrá lugar el viernes desde las 8:30 p.m.

El entrenador, Néstor Lorenzo, volvió a reunir al grupo luego del golpe anímico que supuso perder la final de la Copa América ante Argentina. Justamente, la Albiceleste, será rival de la Tricolor en la fecha 8, duelo que tendrá lugar en Barranquilla el próximo martes 10 de septiembre.

En rueda de prensa, el técnico argentino se refirió a varios aspectos, entre ellos lo que serán los partidos y cómo encararlos, la ausencia en la convocatoria como la de Miguel Borja, el llamado de última hora de Juan Camilo Portilla y el estado físico de Jefferson Lerma, quien afrontaba una molestia en los dedos de los pies. Sobre James Rodríguez aseguró que se encuentra bien.

La importancia de lo hecho en la Copa América: “Lo que se habló y se ha venido hablando durante el proceso. La Copa América nos dio la oportunidad de estar mucho tiempo juntos para ir creciendo como equipo y como grupo. Fue un hito muy importante para nosotros dentro del proceso, pero esto continúa y el objetivo es el Mundial. Los objetivos inmediatos son estas fechas, que son muy importantes como dijo Lucho”.

La ausencia de Miguel Borja: “Borja es parte del grupo. No está aquí porque hay un límite de jugadores y compite con Durán, con Borré, con Córdoba, pero compite a la par. Es muy fina la línea donde uno elige. Les dije a los jugadores que ninguno tiene la silla asegurada ni los que están afuera, tiene prohibida la entra en breve. La competencia nos hace mejor, nos ayuda a superarnos”.

Jefferson Lerma: “Tuvo un dolor en el dedo gordo del pie, duró u día o un día y medio, perdió solo un entrenamiento y luego hizo diferenciado. Cuando el club (Crystal Palace) vio que no tenía motivo para retenerlo viajó para acá con nosotros, está sin síntomas de dolor así que está disponible”.

Enfrentar a Perú, el último de la Eliminatoria: “La referencia en cuanto a la tabla de posiciones es como la Fórmula 1, hay pocos segundos entre el primero y el último. Es muy difícil, por eso, fíjate que las últimas veces que jugaron el último y el primero las diferencias fueron muy cortas, por un gol de diferencia, partidos parejos. Así que va a ser un partido durísimo, han cambiado de entrenador y tienen un orden táctico muy importante, que es difícil de doblegar, lo demostraron en Copa América, así que lo vamos a tomar como una final, es un partido de mucho cuidado”.

Respeto a Perú: “Necesitamos la mejor versión de todos para sacar el partido adelante, vamos con mucho respeto a jugar a Lima y a mostrar nuestro juego, pero respetando al rival, que no es débil, ni mucho menos. Es un rival fuerte”.

Convocatoria de Juan Camilo Portilla y permiso a Jhon Arias: “Todos los jugadores que están concentrados están disponibles. A Arias se le dio un día de permiso porque nació su hija, muchas bendiciones para la familia. La convocatoria de Portilla se da por la condición de Lerma, aunque sabíamos que estaba bien. Portilla es un jugador que veníamos siguiendo y ha hecho parte del proceso, viene con continuidad”

La competencia en la selección: “Uribe no está afuera, Borja no está afuera, Davison no está afuera, Machado no está afuera. Puedo nombrar 20 jugadores y me olvidaré de alguno, pero son parte de proceso y pueden salir y entrar en cualquier momento. El grupo es amplio y todos están con posibilidades de venir”.