¿Qué dijo la exsenadora Victoria Sandino sobre la paz, Petro y la mujer desde Armenia?

Armenia

La exsenadora del partido comunes y negociadora de paz victoria Sandino estuvo en Armenia participando en un foro sobre la semana por la paz liderado por el sindicato de educadores donde nuevamente llamó la atención del gobierno nacional sobre la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc en el 2016

Semana por la paz

Victoria Sandino explicó “estoy acá en el Quindío en Armenia justo en el auditorio en el sindicato Suteq y es una invitación que me han hecho para hacer un diálogo con los profes en torno a los avances o a los retos y también a todas las dificultades que hemos tenido en torno a la construcción de la paz, en estos casi 8 años de la firma del acuerdo y pues yo lo valoro infinitamente en esta región del Quindío que están significativa que es tan importante incluso para mí en lo personal porque yo terminé mi bachillerato acá. Yo decía ahorita con algunos profes que el tema de seguir trabajando por la paz, que no es únicamente una responsabilidad obviamente es una responsabilidad del Ejecutivo del Estado en su conjunto de los entes territoriales, pero también desde la sociedad civil con su movimiento social.

Y agregó “en particular de los docentes porque algo que ha hecho falta, además de todos los problemas que tenemos es el tema de la pedagogía de paz. Se requiere realizar muchísima pedagogía de paz para que la sociedad colombiana en los territorios, las comunidades las y los jóvenes y bueno y toda la población demos ese paso a la reconciliación a entender que el camino en la paz no puede ser la guerra. No podemos seguir trabajando oyendo hacia el despeñadero, de la confrontación de los odios, de los asesinatos, sino que tenemos que construir una sociedad de verdad en paz y eso significa una pedagogía que contribuya con el respeto de la persona de la dignidad de la persona, el respeto de la vida, el respeto de la diferencia y eso definitivamente los profesores nuestros principales artífices para lograr este propósito.

Exsenadora y las declaraciones de Petro sobre las mujeres periodistas

La exsenadora también cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a las mujeres periodistas al denominarlas “muñecas de la mafia” y señaló “el tema de la paz no es solamente discurso tiene que ser una materialidad de todos los entes y recordemos que Colombia es un país machista de un sistema patriarcal aún en los sectores alternativos o democráticos o progresistas como se quiera llamar, el machismo es estructural en todos lados, entonces la forma de descalificar no es si es si usted cumple o no cumple con su función, si no es cómo se descalifica la mujer y eso es muy grave”