¿Hay paro camionero en Cali y el Valle?

Cali

Una imagen distribuida en redes sociales dio a entender que parte del sector transportador del Valle del Cauca se unía a la protesta que mantienen en algunas regiones del país por el alza en el precio del ACPM. Los lugares que estaban siendo sugeridos para un plantón desde las 04:00 de la mañana de este miércoles son: Sameco, Cencar, Menga, Portada al Mar, Juanchito, recta Cali - Palmira, vía a Jamundí, Crucero de Puerto Tejada y vía Cañasgordas.

Durante las primeras horas de la mañana se presentan algunos camiones en la Portada al Mar, dejando paso a un carril, igualmente en un carril de Sameco en el sentido Cali -Yumbo.

⚠️#AEstaHora se presentan concentración de camioneros en el oeste, a la altura del puente de Santa Rita.

🛂Los agentes están en el sitio para regular el tráfico.



Recordamos que este es el único bloqueo del #ParoCamionero hasta el momento en la ciudad. pic.twitter.com/cH01VX9Gv0 — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) September 4, 2024

Cabe resaltar que la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) de la seccional del Valle del Cauca, ha manifestado que no se unen a este paro nacional y que no son responsables de dicha convocatoria. Al parecer la habrían hecho transportadores independientes que no están adscritos a la asociación.

A pesar de no conocer la procedencia del anuncio ni los responsables, la gobernación del Valle, instalo una Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a cualquier manifestación por parte del sector de transporte de carga.

“Hemos instalado un Puesto de Mando Unificado Departamental, PMU, para hacer seguimiento a las concentraciones anunciadas por el sector de transporte de carga a través de redes sociales en puntos como Loboguerrero, Tuluá y las entradas de la ciudad de Cali; además, he instado a los alcaldes a implementar esta medida en sus respectivos municipios”, puntualizó la gobernadora Dilian Toro.

Agregó que ya hay bastante afectación en el suroccidente del país resultado del paro en la vía Panamericana para agregar una nueva parálisis.

Entre tanto, la alcaldía de Cali destinó 200 agentes de tránsito para garantizar la movilidad en las salidas de la ciudad e hicieron un llamado al Gobierno Nacional y los trasportadores para que lleguen a un acuerdo que no perjudique la movilidad y el abastecimiento de alimentos es insumos. “Es imperativo que, en momentos de crisis, se privilegie el bienestar colectivo y se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.