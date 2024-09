Gremio transportador de Risaralda se unió al paro nacional y bloquearon La Romelia

Pereira

Ante el incremento del ACPM durante este mes de septiembre y el anuncio del Gobierno Nacional de continuar aumentando el precio del diésel en el 2025, los transportadores de carga decidieron parar y en todo el país han empezado a bloquear las vías.

Para el caso de Risaralda, la zona de La Romelia fue el epicentro de los primeros bloqueos, este martes en horas de la tarde generaron por varias horas cierres intermitentes que causaron graves afectaciones en la movilidad. Desde la Asociación de Camioneros en Risaralda, a través de su presidente Juan Gabriel Marín, se confirmó que han cesado las actividades de los transportadores y decidieron guardar los vehículos porque ninguno trabajará a pérdidas, manifestó que un solo viaje desde el Eje Cafetero a la Costa podría incrementarse en más de 600 mil pesos.

“Se han tenido conversaciones y diálogos con el Gobierno Nacional, no hay acuerdos y el precio del ACPM no se puede subir, esto encarecerá el costo de los productos y los afectados son los ciudadanos. Por ejemplo, un viaje desde el Eje Cafetero hasta Baranquilla, se podría incrementar en 600 mil pesos, solo por el combustible y, por esa razón, el costo total incremeta. No podemos trabajar a pérdida”, explicó Marín.

Argumentó el presidente de la ACR que el incremento que se estableció para el ACPM y la intención del gobierno de continuar con el aumento, podría generar pérdidas diarias hasta de un millón de pesos, incluso una grave afectación económica para las familias que dependen de esta labor.

Finalmente, los miembros de la Asociación de Camioneros en Risaralda, argumentaron que pareciera que el Gobierno Nacional les estuviera aplicando la reforma tributaria a los transportadores de carga del país.