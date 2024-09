Así transcurrió la visita de Enrique Peñalosa a Ibagué

Ibagué

Durante el seminario taller ‘La formación como eje de transformación de Ibagué’, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, expuso su visión sobre el desarrollo urbano y la importancia de enfocar la expansión de la ciudad desde la perspectiva de sus habitantes.

“El gobierno es una actividad muy técnica, de gente que sabe, hay expertos en cómo se hacen las carreteras, hay expertos en educación, hay expertos en salud, hay expertos en medio ambiente, y entonces no es que haya un genio presidente o alcalde que sabe todo. Entonces lo que uno tiene que hacer es básicamente escoger gente excelente y que los dejemos trabajar. También tenemos que tener clara una cosa, las sociedades progresan cuando hay inversión privada”, dijo Peñalosa.

En su intervención, el ex alcalde de Bogotá advirtió sobre la necesidad de implementar políticas que atraigan la inversión privada, destacando que la creación de empleos bien remunerados depende en gran medida de un entorno favorable para las empresas.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener a Ibagué como un lugar atractivo para vivir, y atraer la inversión de las empresas privadas, ya que en el contexto global actual, muchos profesionales pueden trabajar de manera remota.

“Las ciudades medianas, como Ibagué, tienen una oportunidad única para atraer talento y empresas, pero esto solo será posible si se ofrece una alta calidad de vida”, señaló Peñalosa.

“La empresa privada necesita dos cosas. Una, que no le pongamos impuestos absurdos como le están poniendo en Colombia, que son muy altos porque la persona que tiene dinero puede llevárselo a cualquier parte del mundo. Nadie lo puede obligar a que lo deje aquí, nadie. Entonces puede invertir en Guatemala, puede invertir en Brasil, en Vietnam, en México, en Estados Unidos. Y el capital no tiene patria. Se va a donde hay rentabilidad. Entonces a nosotros no nos importa que la inversión en Ibagué o en Colombia sea nacional, de colombianos, ¿qué nos importa? O que sea extranjera, que sea de chinos. Y también necesitamos calidad de vida, calidad de vida para que la gente quiera venir, porque las empresas finalmente las hace la gente”, agregó el ex alcalde de Bogotá.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, durante su reunión con funcionarios de de la Alcaldía de Ibagué

“Hay que gobernar con gente excelente, no con recomendados políticos. Y yo a mis gerentes, a mis secretarios, yo nunca le nombré a nadie, yo nombré a la mejor gente posible y yo nunca le nombraba a nadie. No hay que dejarse presionar ni por los concejales, ni por la prensa, ni por nadie para ir a sacar a alguien, porque los que más quieren sacar son los mejores. Son los que no les hacen los mandados más marrulleros que quieren hacer. Entonces, y a veces hay que hacer cosas impopulares, ¿no? Uno tiene que escoger si quiere ser un buen gobernante o si quiere ser la reina de la simpatía”, dijo Peñalosa.

Finalmente, el exalcalde también destacó el potencial turístico de Ibagué, no solo por su clima ideal, sino por su entorno natural, que podría atraer a turistas y pensionados de todo el mundo. En este sentido, sugirió que la ciudad debería aprender de experiencias internacionales, como el turismo ambiental de Costa Rica, para potenciar su desarrollo.

“Primero que todo Ibagué no es pequeña. En Europa una ciudad de 500 mil habitantes es una ciudad grande, muy grande. Muy grande. En el mundo en desarrollo puede que sea mediana, pero pequeña no es. Segundo, tiene un clima perfecto. Recordemos que en el mundo entero casi permanentemente o hace demasiado frío o hace demasiado calor. Aquí el clima es perfecto y ahora que los ocobos están florecidos entonces. Tercero, tiene unas ventajas maravillosas que la gente puede salir al campo. Las montañas aquí alrededor son espectaculares, hermosas, los campos. Tenemos que hacer infraestructura y facilitar que la gente pueda ir al campo. Más senderos, pasear en bicicleta, ese turismo ambiental es el turismo del futuro, pero un turismo donde la gente sepa no sólo cómo se llaman los árboles, los insectos que hay, en dónde ponen las mariposas sus huevos para que las orugas, las larvas puedan alimentarse, son migratorias cuánto viven las mariposas, los pájaros son migratorios, los que hay ahí cómo se llaman, qué comen. Es decir, tenemos que aprender del turismo ambiental”, concluyó.

Enrique Peñalosa y reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué

En el Círculo Social de Ibagué, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa habló de la importancia de la recuperación del espacio público en forma ordenada y coherente para lograr que todos los ciudadanos tengan espacios de encuentro.

“Si quitan los vendedores informales del espacio público, de forma paralela hay que quitar los carros de las aceras, para que haya coherencia, y hay ventas en el espacio público que son buenas, por ejemplo productos que se consumen en el espacio público”, explicó Peñalosa.