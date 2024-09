La Vaca por las vías de Antioquia seguirá hasta el 31 de diciembre

Antioquia

La gobernación de Antioquia anunció que producto de una resolución del pasado 29 de agosto se aseguró la continuidad de la vaca por las vías del departamento hasta el 31 de diciembre de este año. Dicho mecanismo que busca finalizar diferentes obras de infraestructura vial, a la fecha, ha recibido más de 5 mil 507 millones de pesos producto de 15.111 transacciones.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el departamento comparte los objetivos del país, pero necesita la conectividad que le darían dichas vías.

“Nosotros compartimos las causas que tiene también en prioridad el presidente, el hambre, conectar distintas regiones del departamento que no tienen servicios públicos, darle mayor preponderancia, mayor inversión al sector educativo, pero eso no nos aparta de seguir buscando, conquistar sueños que tiene desde hace más de un siglo esta región, de conectar a Antioquia y al resto del país con un puerto más próximo para todos, como está demostrado que sería Puerto Antioquia, no solo a Medellín, sino a distintas ciudades de Colombia”.

Reportaron que los aportes, en su mayoría provienen de Colombia, pero han llegado de ciudadanos residentes en 43 países como Estados Unidos, España, Canadá, México, Panamá, Australia, Chile, Argentina, Brasil, entre otros.

Desde la gobernación señalan que la vaca por las vías de Antioquia representa solidaridad no solo del pueblo antioqueño sino de todo el país por el avance de las obras que conectarán a la región con diferentes zonas del país.

Por último, explicaron que la prórroga se realiza a la espera de una respuesta del Gobierno Nacional que permita que la gobernación invierta en los tramos a cargo de la Nación en el Túnel del Toyo - Vía al Mar, el cual conectará el centro del departamento con el mar de Urabá.