Jhon Ortiz: “Aplaudo a la gente de Bogotá, pero Cali no estuvo a la altura de un Mundial”

Jhon Alber Ortiz viene de coronarse campeón con el Deportivo Cali de la Liga femenina, luego de vencer en ambos partidos a Independiente Santa Fe con Manuela Pavi como figura en la gran final del certamen. De la mano de Ortiz, las vallecaucanas lograron su segunda estrella y es el quinto trofeo a título personal para el entrenador.

Ortiz habló con El Alargue de Caracol Radio sobre el desempeño futbolístico de Colombia y la organización en los estadios en las diferentes ciudades del país. “Esta parte de estos eventos la tenemos que apoyar porque así nos ganamos los espacios”.

El entrenador también dejó en claro su punto de vista sobre el próximo partido con Camerún. “Un equipo muy físico y lo estuve analizando y son una selección muy buena que en algunos momentos le hizo presión a México”.

Análisis del debut de Colombia

“Desde lo positivo hay que resaltar el resultado, hubo cosas interesantes por momentos individualidades que tienen que aparecer en estos torneos, desde la parte colectiva pudieron demostrar más no sé si de pronto el ambiente del estadio que hay que aplaudir, pero de pronto les jugó en contra, pero ya con la primera parte la segunda va a ser mejor”.

Diferencia entre ambos tiempos

“En esta clase de torneos cuando son torneos tan cortos hay equipos que se estudian los primeros 15 minutos son muy tranquilos sin presión y llegadas a las áreas desde la parte de la estrategia y lo que te digo del estadio, tenemos que jugar con eso a favor y buscar más arriba para buscar el juego y Colombia tiene que seguir haciéndolo valer porque no es solo este partido, la localía es importante y faltó un poco, el profe hizo los cambios en el entretiempo y cuando deicidió irse arriba el equipo mejoró”.

Ausencia de Karla Viancha

“Es una jugadora de selección que le aporta bastante, la tuvimos enfrente con el cali y ya viene con ese proceso, lástima por ella y que se recupere pronto, esto le puede afectar a Colombia y desde lo psicológico hay que ser cuidadosos porque afecta al grupo, a las jugadoras y posiblemente algunas que salen a favor de esos y juegan el partido por ellas, tomarlo con mucha calma porque posiblemente el tener esos partidos para salir a cuidarse ya no ir con la misma fuerza y un poco más medidas, son muy jóvenes y por eso es que no salen a esconderse tan fácil, pero me voy más con lo mental”.

Claves para el duelo frente Camerún

“Esa es la historia, un equipo muy físico y lo estuve analizando y son una selección muy buena que en algunos momentos le hizo presión a México con cada jugadora con su marca y ahí pueden sacar ventaja por la capacidad física, van a jugarse los duelos personales muy decididos y Colombia tiene que ser muy inteligente a la hora de reducir espacios, no quedar descubiertos atrás y segundo hacer el equipo colectivo por zonas, obligarlo a correr con la altura y el horario en que van a jugar también, ser superiores en las bandas y en superioridad numérica”.

Mensaje para la hinchada en los Estadios

“Aplaudo a la gente de Bogotá, ayer en Cali tuve la oportunidad de ir y tengo que decirlo la organización no fue la mejor y muchas personas extranjeras buscando el número de su silla, pero ya sabemos como se maneja en Colombia e incluso el código de barras no estaba funcionando, pero es de aplaudir lo de Bogotá y Cali que siempre está a la altura del fútbol femenino no lo estuvo, falto más organización y movilizar más a la gente, faltó el ente gubernamental de toda la parte directiva de los políticos y faltaron más cosas que le llamen la atención a la gente”.

Apoyo para este tipo de eventos

“Esta parte de estos eventos la tenemos que apoyar porque así nos ganamos los espacios, no solo mostramos la otra cara de Colombia desde los escenarios y la parte turística, entonces es hacer país y que tenga un efecto multiplicador para todos”.