Arturo Reyes, DT del Junior. (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

Play/Pause El Pulso del Fútbol, 3 de septiembre de 2024 48:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1725390573155/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la salida de Arturo Reyes del banquillo de Junior y la llegada de César Farías. César dijo: “No me gustó lo que le hicieron a Arturo Reyes, porque creo que no era la forma de tratarlo de muchas personas del entorno Junior. Pero creo que últimamente se ha visto mucho eso en el fútbol colombiano, con Nacional y Medellín”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “A las 9:30 am mientras Reyes estaba entrenando al equipo, en las oficinas los directivos estaban firmando al nuevo técnico. El señor Farías llegó esta mañana a Barranquilla, a Reyes debieron decirle anoche que ya no era el técnico”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook