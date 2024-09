Denuncian mala planeación del Festival Infantil de la Trova. Alcaldía lo desmiente

Medellín, Antioquia

Emanuel Arango Taborda, un menor de 12 años que participó en el Festival Infantil de la Trova 2024, a través de una carta dirigida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció supuesta mala planeación e irregularidades en dicha competencia, las cuales, según indicó, fueron evidenciadas por muchos de los participantes. Esto lo hizo con el objetivo de que en próximas ediciones varios aspectos de la competencia cambien a mejor.

“El Ruso”, como le dicen al menor, vive en Chile y viajó a la ciudad de Medellín para cumplir su sueño de participar en el festival en el marco de la pasada Feria de las Flores. Esto dijo en un video compartido en redes sociales donde leyó la carta.

“Me di cuenta de todas las irregularidades que se estaban cometiendo por parte de los organizadores y la poca importancia que se le dio al evento de los niños. Fue un festival improvisado, sin buena planeación y sin el presupuesto necesario”.

Caracol Radio habló con Fredy Taborda, padre de Emanuel, quien apoya esta queja de su hijo menor de edad y además indicó que, para algunos de los concursantes, el festival no estuvo a la altura de las expectativas.

“Hicieron el festival como a la carrera, como por cumplir, porque en ningún momento hubo unas planillas donde estuvieran los niños inscritos, en ningún momento hubo una publicidad para incentivar los niños de Antioquia a que se presentaran a este festival. El festival es su embajada. Los niños iban a ese festival para pasar a la final con la ilusión de salir en televisión. Este año tampoco se transmitió. Entonces son una serie de puntos que nos llevan a decir que el festival no se realizó como se debía realizar”.

Supuesta mala planeación

En la carta realizada por Emanuel para el alcalde de los medellinenses se expone, entre otras cosas, que el festival no estuvo en la programación oficial de la Feria de las Flores, la categoría infantil y juvenil se juntaron, lo que provocó que menores de 6 años compitieran contra niños de 15 años. Además, el evento no fue televisado, situación que según indicó fue compleja para menores que estaban esperanzados de demostrar su talento ante las cámaras. Una irregularidad que reportó es que, durante el paso a la final, primero se anunciaron 6 participantes, luego 8; y como panorama general aseguró que la competencia no tuvo buena planeación.

Versión de la alcaldía de Medellín

Caracol Radio contactó a la Secretaría de Cultura de la ciudad de Medellín para conocer su versión sobre lo denunciado en el Festival de la Trova Infantil de la Feria de las Flores.

Cristian Cartagena, subsecretario de cultura de Medellín, indicó que el cambio en la organización de las categorías en el Festival de Trova corresponde al modelo empleado en la primera administración de Federico Gutiérrez, el cual permite agrupar mayor cantidad de participantes tanto en la categoría infantil como absoluta, lo que, según dijo, beneficia la competencia.

“Lo que hicimos fue permitir que los jóvenes de los 16 años participaran en el Festival Nacional de la Trova, inclusive una de las menores de edad de 17 años alcanzó a estar en la final. También el propósito era que personas que estaban en el juvenil y que el juvenil tenía una participación muy poca, la verdad, pudieran estar allá en el nacional que es con los adultos. Y el de menores permitió hasta los 15 años”. El secretario agregó que es posible que un joven de 15 años pueda trovar mejor que un niño de 6 años tanto como que el de 6 lo haga mejor que el de 15.

Sobre la transmisión del festival, el funcionario explicó que no fue incluida en la parrilla del canal público de Medellín porque el único evento obligatorio de televisar es el desfile de silleteros y la programación fue pactada entre la secretaría de Cultura y dicho canal. Además, según indicó, las contiendas del festival infantil se desarrollaron al mismo tiempo que programas habituales del canal público. A pesar de esto, se comprometieron a buscar un espacio para esta en próximas ediciones.

Sobre el hecho de que el Festival Infantil de la Trova no haya sido parte de la programación oficial, el señor Cartagena aseguró que el festival de la trova abarca tanto la absoluta como la de menores, pero el próximo año se especificará en la programación de los infantes e infantas.

“Nosotros hacemos el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, que incluye la categoría infantil. Ahí seguramente lo que debemos hacer en los próximos años es especificar que está la final de menores y está la final del campeonato del Festival Nacional, digamos la competencia a la que entran los mayores”.

Sobre el supuesto aumento de cupos en la ronda final infantil y sobre el señalamiento de que el evento tuvo mala planeación, explicaron que desde la alcaldía se dispusieron los espacios y garantías necesarias para que el festival se desarrollara de la mejor manera; y sobre los cupos indicaron que, como el fin del evento es formativo, los jurados optaron por incluir más finalistas.

“Se les dio la importancia que ellos se merecen, se les brindó la posibilidad de que estuvieran en escenarios. Ya lo que tiene que ver con la ronda final y la cantidad de finalistas, como el ánimo es más formativo que competitivo, se definió no hacer la ronda final que sucede en el absoluto y se determinó pues esta cantidad de finalistas para obtener en general una premiación a todos los participantes, pero obviamente también había un rey infantil”.

Le puede interesar: Por presunta corrupción Hispania estaría cerca de entrar en ley de quiebra

Por último, desde la secretaría de Cultura de Medellín mencionaron que contactaron a través de una llamada al señor Fredy, padre de Emanuel, donde se le escuchó; además, se comprometieron a tomar en cuenta las recomendaciones que expresó esta familia en representación de muchos de los concursantes para las ediciones del Festival Infantil de la Trova en años futuros.