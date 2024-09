“Déficit sigue siendo insostenible, fiscalmente el aumento es necesario”: Minhacienda

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, habló en los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy sobre el precio del diesel que fue el desencadenante del paro que hoy afecta al país.

Explicó que no es cierto que el precio vaya a subir nuevamente el mes entrante. Agregó que el próximo incremento se prevé para el 2025. Fue enfático en que el incremento actual en el precio del diesel es una medida necesaria.

“Lo cierto es que el déficit en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles sigue siendo insostenible. Llevamos 56 meses con el precio del diésel congelado, es algo fiscalmente necesario que el país y los transportistas tienen que entender”, afirmó Bonilla.

Además, explicó que si se hubiera ajustado el precio del diésel solo por inflación desde enero de 2020 hasta ahora, estaría más alto. El Ministro enfatizó que este incremento es una medida técnica que se debía hacer y dejó claro que se han desarrollado 13 mesas de conversación en las que se han abordado los problemas de este gremio.

“Este no es un tema de gobiernos de izquierda o derecha, es un tema de estabilidad económica y de sincerar los precios de la economía. Apoyamos la protesta pacífica y siempre hemos defendido los mecanismos de defensa. Esperamos que los gremios del transporte regresen a la mesa, conversen y que los temas planteados se sigan trabajando”, agregó Bonilla.

A las 9:00 am, los transportadores se sentarán con el Gobierno y esperan llegar a un acuerdo para ajustar el precio de este combustible. No obstante, Bonilla afirmó que no se le puede decir a Ecopetrol que baje los precios porque los conductores lo quieren. Destacó que Ecopetrol factura por esos valores y son precios que establece el mercado.

En desarrollo...