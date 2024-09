Cancelan rutas de buses en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, por paro camionero

Bucaramanga

Se frenaron las operaciones en el terminal de transportes de Bucaramanga tras el paro camionero en Santander. El gerente general Jaime José Pérez, confirmó las empresas de buses que operan en el departamento tuvieron que suspender rutas.

“En este momento las empresas, en su gran mayoría, están siendo muy limitadas en su operación. Cuando se advierte que se habilita la vía de manera temporal, pues las empresas al máximo envían sus vehículos para que se vayan evacuando los pasajeros. Pero la invitación desde la Terminal de Transporte de Bucaramanga es al gobierno nacional para que se entre en una mesa de concertación. Si se detiene el transporte, se detiene el país y eso va a generar un mayor costo para todos en general”, comentó el gerente.

🔴#AEstaHora | En la terminal de transportes no están despachando pasajes a ningún destino del país, por el paro de transportadores de Santander. pic.twitter.com/vUoT21wYdM — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 2, 2024

Los pasajeros están inquietos por la necesidad de desplazarse prácticamente al sur del país, y otras ciudades más. “Es pedirle a la comunidad que tenga paciencia porque en una carretera van a ser más difíciles las condiciones para que tengan una comodidad. No se ha dado un alza, pero si esto continúa así las empresas tendrán que tomar medidas y aumentarán el costo de los tiquetes”.

Son cientos de viajeros que desde el domingo 1 de septiembre vienen llegado a la Terminal de buses en Bucaramanga sin poder regresar a sus ciudades de origen, ni viajar a sus destinos.

“Vengo viajando desde Santa Marta tenía un el tiquete directo para Santander y no fue posible, entonces fue necesario quedarnos acá a la espera hasta que rehabiliten la vida o si no tocará quedarme durmiendo acá”, dijo a Caracol Radio uno de los pasajeros que ha llegado al terminal.

Bloqueos viales en cinco puntos de Santander

🔴#Bucaramanga | En la Terminal de Transportes las empresas completan más 15 horas sin poder despachar rutas hacia Bogotá, Medellín, Cúcuta, ciudades de la Costa Caribe, municipios de #Santander, entre otros. pic.twitter.com/RpHHhlo1aQ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 2, 2024

“Me vine de Medellín pero la misma vendedora ya me dijo que no me vendía hacia Cúcuta, y acá tampoco me venden de regreso”, mencionó otro de los afectados.

Diariamente en el Terminal de Transportes de Bucaramanga se movilizan entre 6.000 pasajeros y 600 carros, cifra que se vio golpeada en estos dos días con el paro de los transportadores.

Pese a que en horas de la noche y madrugada de hoy se inició la operación de tres buses en Bucaramanga, debido a que los bloqueos continuaron se tuvo que suspender de nuevo los trayectos.

Hecho que provocó la molestia los pasajeros aglomerados en la terminal, que incluso protestaron en las ventanillas de Copetran.

Hay cierre en la vía nacional que conecta el Socorro con Oiba

🔴#Bucaramanga | En la Terminal de Transportes pasajeros protestaron después de más de 24 horas esperando la venta de tiquetes. Empresas no han despachado buses por los bloqueos viales en el departamento. pic.twitter.com/whSNWuct8k — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 3, 2024

Al momento según la policía de Tránsito de Santander siguen bloqueados cinco puntos viales en el departamento.

Bucaramanga - San Alberto (Vijagual)

Lebrija - La Fortuna - Bucaramanga.

San Gil - Bucaramanga (El Guasca)

Barbosa - Oiba - Puente Nacional

Barrancabermeja - Vía la Lizama - San Alberto