Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas previo a la fecha 7

Desde el próximo jueves 5 de septiembre volverán las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Esta jornada contará con dos fechas, la séptima fecha que se jugará entre el 5 y 6 de septiembre y la octava que se disputará el martes 10 de septiembre.

La última fecha que se jugó por eliminatorias fue disputada en noviembre de 2023, luego de seis jornadas Argentina se ubica en lo más alto de la tabla con 15 puntos, hasta el momento no ha perdido ninguno de los encuentros disputados, mientras que en el último puesto se entra la Selección de Perú con seis puntos, de dos empates.

Esta doble fecha entregará seis puntos que podría mover los primeros puestos de la tabla de posiciones de la eliminatoria, con algunos partidos interesantes como Argentina vs. Chile, y Brasil vs. Ecuador y Colombia, ambos por la fecha 7 y Colombia vs. Argentina por la octava fecha.

Así va la tabla de posiciones

Argentina se encuentra a la cabeza de la tabla con 15 puntos luego de haber ganado cinco encuentros y haber perdido un solo partido. En el segundo puesto se encuentra la Selección uruguaya con 13 puntos, cuatro victorias, un empate y una derrota.

En el tercer puesto se encuentra la Selección Colombia con 13 puntos, tres victorias, tres empates y hasta el momento ninguna derrota. Durante esta doble fecha el equipo de Néstor Lorenzo se enfrentará a Perú en condición de visitante y a Argentina como local en Barranquilla.

En cuarto lugar, se encuentra Venezuela con nueve puntos, dos victorias, tres empates y una derrota, seguido en el quinto lugar por la Selección de Ecuador, quien suma ocho puntos de tres victorias, dos empates y una derrota.

En el sexto lugar y siendo la sorpresa de las eliminatorias, se encuentra la Selección de Brasil, quien apenas suma siete puntos con tres derrotas, dos victorias y un empate. En el séptimo puesto está Paraguay, con una victoria, dos empates y tres derrotas, mismos números que Chile, quien se encuentra en el octavo puesto, también con cinco puntos, por la diferencia de gol.

En las últimas posiciones de la tabla se encuentra Bolivia, en el puesto nueve, con tres puntos, de una única victoria y cerrando, en el décimo lugar está la Selección de Perú, con dos puntos, sumandos de dos empates y acumulando cuatro derrotas.

País PJ PG PE PP GF GC DF Pts Argentina 6 5 0 1 8 2 6 15 Uruguay 6 4 1 1 13 5 8 13 Colombia 6 3 3 0 6 3 3 12 Venezuela 6 2 3 1 6 3 3 9 Ecuador 6 3 2 1 5 3 2 8 Brasil 6 2 1 3 8 7 1 7 Paraguay 6 1 2 3 1 3 -2 5 Chile 6 1 2 3 3 7 -4 5 Bolívia 6 1 0 5 4 14 -10 3 Perú 6 0 2 4 1 8 -7 2

Calendario fecha 7 y 8 de eliminatorias

Jueves 5 de septiembre

Bolivia vs. Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina vs. Chile: 7:00 p.m.

Viernes 6 de septiembre

Uruguay vs. Paraguay : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Brasil vs. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú vs. Colombia: 8:30 p.m.

Martes 10 de septiembre