Daniel Cataño sobre el juego ante Patriotas: “Ojalá sea el inicio para seguir ese camino”

En la octava jornada del fútbol colombiano, Millonarios derrotó 3-0 a Patriotas, lo que le permitió al club recuperar el camino tras un inicio complicado en el presente campeonato. Con este triunfo, se ubican a un solo un punto de los primeros ocho lugares, y tienen un partido pendiente.

La afición está satisfecha con el desempeño del equipo en este encuentro, especialmente con el primer gol de Radamel Falcao García, quien está a una anotación de convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Jader Valencia y Daniel Cataño también volvieron al once titular y anotaron los otros dos goles del partido.

En entrevista con El VBar de Caracol Radio, el mediocampista Daniel Cataño habló sobre la victoria del domingo frente Patriotas, su actual condición física y el récord que igualó Falcao con su gol 346. Adicionalmente, el antioqueño se refirió a la hinchada Embajadora, quienes los acompañaron, por lo que no dejó de lado el gran apoyo que sintieron en Villavicencio.

Cataño, la figura del partido: “Creo que más que llevarme los elogios, estos son para todas las personas que han estado ayudándome durante este proceso. El profesor, los fisios, Jonathan, Fabián y Fran. Todo el departamento del acondicionamiento físico. Me estuvieron acompañando todos durante mi lesión”.

Las sensaciones del partido: “Hay partidos y situaciones que te ayudan y ayer todo estaba hecho para eso. La hinchada que nos acompañó, nos alentaron, estadio lleno y el acompañamiento de todos con el Tigre. Todo ayer se dio y ojalá sea el inicio para seguir por ese camino, aportarle al equipo que es lo que queremos. Lo más importante aquí es Millonarios.

Dejar los temores al lado: “Es una virtud que he tenido durante mucho tiempo, no soy tan miedoso para jugar o para volver de una lesión, me pasó con el cruzado. Durante casi dos meses y medio yo llevo preparando mi cuerpo para el día de ayer, tuvimos una dieta, reacondicionamiento físico desde cero para acoplarnos a los compañeros que tuvieron pretemporada. Nos tocaba llegar antes al entreno, hacer trabajos complementarios y todo para llegar con buen estado físico”.

Celebración postpartido:”Nos da mucha tranquilidad, desde la parte administrativa, aquí en Millonarios se juegan muchas cosas, aquí se juega el prestigio, los hinchas y las directivas. Ayer el profe puso una nómina donde hizo varios cambios, pero es el equipo el que es representado en el campo de juego. Ahora se nota que el equipo tiene más oxígeno en distintas partes, aquí se lucha por estar en la primera división”.

¿Físicamente golpeado?: ”Un golpe normal de los partidos con los que uno sale, salimos en perfectas condiciones y eso es muy importante para uno. Hay cosas que lo dejan a uno con dolores, pero seguramente durante la semana se va a pasar”.