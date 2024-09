Pesista cartagenera Heidi Herrera, presente en el Mundial Sub 20 de España

Cartagena

Heidi Melissa Herrera León, una joven pesista originaria del barrio Palestina en Cartagena, Bolívar, ha sido convocada por la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas para integrar la selección que representará a Colombia en el Campeonato Mundial Sub 20 de ese deporte que tendrá lugar en España entre el 19 y 27 de septiembre próximo.

Este logro es el resultado de años de dedicación y esfuerzo en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena (IDER), donde la joven deportista ha forjado su talento y se ha consolidado como una de las grandes promesas del deporte cartagenero.

Gracias a su sobresaliente actuación en el clasificatorio para los Juegos Nacionales Juveniles, realizado en la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, Heidi aseguró su lugar en el selecto grupo de 20 atletas que tendrán la oportunidad de competir en este prestigioso torneo internacional.

Su desempeño en la plataforma y su perseverancia han sido claves para su ascenso en el ámbito nacional e internacional, ya que previamente, en el Mundial Sub 17 en Lima, Perú, logró posicionarse entre los primeros seis lugares, lo que demuestra su potencial y proyección en este exigente deporte.

Yenni Zuñiga, su entrenadora en las Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva del IDER, destacó la evolución de Heidi en estos años: “Es una niña que viene con un excelente proceso deportivo. Ha sido parte de selecciones Colombia anteriores y ha demostrado un compromiso y una pasión por el levantamiento de pesas que la han llevado a destacarse en competiciones de alto nivel”.

Heidi habla con humildad y determinación sobre su trayectoria y sus metas: “Ha sido muy importante para mí hacer parte de las escuelas de iniciación y formación deportiva del IDER, ya que gracias a sus apoyos me he podido formar como deportista y hacer lo que más me gusta. Mi meta es llegar a los Olímpicos algún día para traer una medalla al departamento y a mi país. Mi madre se siente muy orgullosa de mí, ya que soy su única hija deportista.”

”Nos complace mucho respaldar a jóvenes talentos como Heidi, surgida de nuestra Escuela de Iniciación y Formación Deportiva, porque ella representa el semillero de campeones que venimos estimulando en los diferentes sectores de la ciudad, reafirmando así el compromiso con el desarrollo del deporte en Cartagena y el fomento de valores como la disciplina, la dedicación y el amor por el deporte en toda la comunidad”, dijo Campo Elías Therán Humanez, director general del IDER.