Fedetranscarga critica aumento del precio del ACPM y declaraciones del presidente Petro

AME4434. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/08/2024.- Camioneros participan en una manifestación este viernes en Bogotá (Colombia). El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Henry Cárdenas, pidió al Gobierno que los escuche "desde lo que pasa en las carreteras, no desde el Ministerio de Hacienda y el Palacio de Justicia, que es muy diferente a lo que es la realidad". EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

En respuesta al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del precio del galón de ACPM en Colombia, Arnulfo Cuervo, vicepresidente técnico de Fedetranscarga, expresó fuertes críticas hacia la medida, advirtiendo sobre su impacto negativo en los pequeños y medianos propietarios de camiones, quienes constituyen el 80% de la flota de transporte de carga del país.

“Se ha incrementado el precio del diésel en Colombia en un 20%. La argumentación es que las grandes empresas han adquirido enormes flotas de tractocamiones, dejando de lado a los pequeños propietarios. Hay que hacer una claridad, el 20% de la flota de camiones en Colombia corresponde a las empresas, pero el 80%, que es el gran número, son de pequeños y medianos propietarios; los cuales se verán afectados por esta situación que usted presidente está planteando con el aumento del precio del Diésel,” señaló Cuervo.

Cuervo también cuestionó las declaraciones del presidente sobre el supuesto sometimiento de los pequeños propietarios por parte de las grandes empresas, afirmando que “no se tiene en cuenta como no se tuvo en cuenta la fórmula Colombia, teniendo en cuenta que somos un país productor de petróleo y que el combustible ACPM todo lo destilamos en Cartagena y Barrancabermeja. Dice usted presidente que las empresas han hecho a los pequeños propietarios ciervos laborales. Eso no es cierto. Si usted lo averigua, muchas personas que de tiempo atrás se han dedicado al sector como conductores, hoy son pequeños propietarios o grandes empresarios. Porque trabajaron para hoy ser parte del aparato productivo del país.”

Además, el vicepresidente técnico de Fedetranscarga manifestó su escepticismo respecto al uso de los recursos generados por este aumento, destinados según el gobierno a mitigar el hambre y mejorar la educación. “En su gobierno la ejecución ha sido mínima. Históricamente su gobierno es el que menos ejecuta. La pobreza no se termina. Entonces, ¿Estos recursos para que se usarán presidente?, ojalá no vayan a terminar en manos de los corruptos y no se despilfarren,” enfatizó Cuervo.

Cuervo también rechazó las acusaciones de que el gremio de transportadores tenga influencia uribista, asegurando que “nosotros somos es gente trabajadora y apoyamos la construcción de la economía del país. No somos políticos.” Finalmente, cuestionó las críticas del presidente a las políticas del gobierno anterior en relación con los precios de la gasolina, señalando que “es en su gobierno en el que el precio de la gasolina aumentó en más de un 60% y ese aumento determinó índices de inflación enormes. En una economía estancada como la de hoy, se van a hacer más costosos los elementos que tienen que ver con a la producción industrial y con la comercialización de los productos.”

El gremio de transportadores de carga, a través de su representante, instó al gobierno a fomentar la industria y a tomar medidas que impulsen la reactivación económica del país.