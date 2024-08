EPM: no hay riesgo de desabastecimiento de gas por protesta en planta Gibraltar

Medellín

EPM informó que se está llevando a cabo una protesta por parte de una comunidad indígena en la planta de gas natural Gibraltar en Norte de Santander, lo que generó especulaciones sobre que esto afectaría el suministro del energético que la empresa paisa en las poblaciones antioqueñas.

Ante esa información, las empresas públicas de Medellín aclararon que esta situación no afecta la distribución por lo que no habrá desabastecimiento. “La empresa no tiene contratado con la planta Gibraltar el suministro de gas natural para atender su demanda residencial, comercial e industrial. Por lo tanto, sus clientes y usuarios pueden tener la tranquilidad sobre la continuidad y calidad en la prestación de este servicio”, dijo la empresa en comunicado.

Además, agregó que esa tranquilidad es para más de 1.450.000 clientes y usuarios en 121 poblaciones, de 92 municipios de Antioquia.

La empresa también “hace un llamado al respeto por la vida de las personas, el cuidado del ambiente y la infraestructura, evitando las vías de hecho y acudiendo al diálogo como único mecanismo de negociación”.