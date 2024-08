David Alonso consigue su quinta ‘pole’ de la temporada en el Gran Premio de Aragón

David Alonso, líder sólido del campeón mundial de Moto3, se quedó con la ‘pole position’ en el Gran Premio de Aragón, en España. El piloto de 18 años obtuvo su quinta pole de la temporada y es el gran candidato al triunfo en la carrera de este domingo.

Alonso, del CFMoto, firmó un tiempo de 1:58:059 en el circuito Motorland de Alcañiz, superando en más de cuatro décimas al español José Antonio Rueda, de KTM, quien partirá segundo en la carrera. El también español David Muñoz, también del KTM, concluyó tercero, con cerca de un segundo de diferencia con el colombiano.

David Alonso dominó todas las sesiones en Aragón, marcando la pauta de principio a fin. Ni siquiera la lluvia fue impedimento para el joven piloto, cuya estrategia y la de su equipo terminaron cumpliéndose a cabalidad sin contratiempos.

“Ha sido un día muy positivo. Llevábamos mucho tiempo sin venir a este circuito. En el pasado, no se me había dado especialmente bien y hoy he podido mejorar en diferentes aspectos en comparación con las otras veces que he rodado aquí. Con el asfalto nuevo, en carrera vamos a sufrir, será clave la elección de neumáticos. Con la goma nueva puedes ir muy rápido, pero en carrera el ritmo será diferente”, había destacado Alonso este viernes tras concluir las prácticas.

Clasificación mundial

David Alonso domina al campeonato a placer tras las 11 carreras celebradas, ubicándose en lo más alto de la clasificación con 224 puntos, correspondientes a siete victorias en la temporada. Su principal perseguidor es el español Iván Ortolá con 153 unidades, a 71 puntos de diferencia.