Volvo EX30, el lujoso carro que le apuesta a la sostenibilidad: ¿Qué cuesta en Colombia?

El EX30 de Volvo le permitió a periodistas de todas partes de Latinoamérica vivir una experiencia inolvidable en México, más puntualmente en la región de Valle de Guadalupe, Ensenada, en la Baja California. Caracol Radio estuvo presente en este evento de tres días que tenía como finalidad probar el nuevo juguete de la marca sueca, con el que, además de apostarle a la sostenibilidad, le añaden innovación y tecnología, así como mantienen otras características con los que han sido reconocidos desde su nacimiento.

Es difícil poderle encontrar un ‘pero’ a este vehículo y eso lo lleva a ser uno de los automóviles más premiados, admirados y celebrados en el mundo. Este poderoso SUV es capaz de adaptarse a cualquier terreno, siendo amigable con el planeta y cumpliendo todo lo que un carro a la vanguardia debe tener. Volvo logra reunir seguridad, tecnología, diseño, desempeño y una gran autonomía, a un asequible precio.

¿Cómo es el Volvo EX30?

Todo entra por los ojos. Este vehículo salta a la vista con un diseño estético, responsable y minimalista, digno de la marca escandinava. Está hecho a base de materiales que ayudan a reducir o eliminar los residuos, pues ya está pensado para el momento de ser aprovechable cuando cumpla su ciclo. El 25% de todo el aluminio, el 17% de todo el acero y los plásticos utilizados en los materiales exteriores del EX30 son reciclados y se transforman en un diseño innovador.

Una vez dentro de él, el confort es total, así como la conectividad, clave en este carro. De hecho, cuenta con una pantalla táctil LCD de 12,3″ antirreflectante, que tiene incluido el servicio de Google. Todo está pensado en hacer más sencilla la experiencia de conducción del piloto, con asistencias y apoyos al conductor como alerta de colisión trasera, soporte de colisión en intersecciones, entre otras.

El motor es 100% eléctrico y la batería cuenta con iones de litio que pueder ser de 51 kWh o de 69 kWH, dependiendo la versión. Esta necesita ser cargada a través de un cable externo enchufable, convirtiéndolo en un vehículo con cero emisiones de CO2.

Sostenibilidad: El EX30 tiene la promesa de ser el vehículo con la huella de carbono más baja de cualquier automóvil Volvo a la fecha, con un ahorro del 25% en comparación. Su diseño es clave, pues el hecho de ser compacto hace que requiera menos acero. Cerca del 30% del plástico de los parachoques es reciclado. Los alerones inferiores y las molduras laterales no se pintan para ayudar con el reciclaje.

La fábrica de China en la que se elaboran este automóvil funciona con electricidad climáticamente neutra y el 95% de los proveedores de nivel 1 se han comprometido a producir con electricidad climáticamente neutra para 2025.

“La promesa de marca es que vamos a ser 100% eléctricos al 2030, pero la gran promesa es que vamos a ser climáticamente neutros al 2040. Este propósito está claro. Cuando dijimos que íbamos a ser 100% eléctricos, en 2019, fue una locura porque nos cuestionaron, pero nuestro principio es claro de ser climáticamente neutros y el camino sabemos que es la electrificación y estamos firmes en eso”, dijo al respecto Dante Martínez, director de marketing de Volvo Car México.

¿Cuánto cuesta el EX30 en Colombia?

Uno de los aspectos más sorprendentes del EX30 es el precio con el que llega al mercado en Latinoamerica. Es de mencionar que cuenta con tres versiones (Core, Plus y Ultra) y sus respectivas diferencias como la batería, los rines y demás características que a su vez hacen variar su costo.

Así las cosas, el precio de lanzamiento del Volvo EX30 es de 179.990.000 millones de pesos colombianos ($43.990 dólares), en su versión básica, que incluye el cable de carga y cargador. Por cuestiones de impuestos, en los países de Latinoamérica cambia su costo, pues el más económico está en Chile ($37.500 dólares) y el más costoso en Argentina ($65.000).

Lo cierto es que al momento de hablar de seguridad y cuidar el medioambiente, este Volvo cumple con las expectativas. No por nada el EX30 ha obtenido más de 17 reconocimientos, como el premio al Mejor Small SUV/Crossover del año del Sunday Times y el premio Eco Warriors of the Year de la revista Top Gear. Con el World Urban Car, obtenido recientemente, Volvo resalta su compromiso con la movilidad sostenible y su papel destacado en liderar la próxima generación de vehículos eléctricos.