Sector de transporte de carga reafirma que las movilizaciones son pacíficas y no un paro( elpalpitar.com )

Inició la manifestación pacífica por parte del sector de transporte de carga en el país. En 30 ciudades del país se están realizando diferentes movilizaciones en contra del alza del precio del diesel, el cual será incrementado por el gobierno nacional luego de que no se acordara la fórmula para calcular el incremento del ACPM entre los camioneros y el Ministerio de Hacienda.



Según datos entregados por Colfecar son más de 500.000 conductores los que componen el sector, y se espera que gran parte de estos se movilicen el día de hoy en las diferentes regiones de Colombia.



Nidia Hernández, presidente de Colfecar, aseguró que las movilizaciones no se tratan de realizar un paro nacional, si no es un llamado al gobierno nacional para que reconsidere la decisión que está tomando y que podría afectar la economía colombiana.



“Nunca se ha puesto sobre la mesa un paro nacional, lo que sí queremos es que el gobierno pueda recapacitar la decisión que nos podría afectar a todos nosotros”, aseguró Hernández.



La movilización en Bogotá salió desde el sector de El playón en Fontibón y se espera que la movilización termine en la calle 26 con carrera séptima, como símbolo de protesta frente al centro de poder de la nación.