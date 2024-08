Docentes denuncian un viacrucis para acceder a la atención en salud

Cúcuta

Crece la preocupación de los docentes en Norte de Santander que requieren tratamientos de alta complejidad, por la falta de entrega de medicamentos y demoras en la atención.

Afirman que a diario viven un viacrucis al tener que asistir a los puntos de atención o las farmacias, por las dificultades en la prestación de los servicios, llevando a que muchos hayan tenido que suspender sus tratamientos.

“Las farmacias son un caos porque no hay medicamentos según los funcionarios, antes habían 11 farmacias, ahora solo hay dos y es igual, es todo un protocolo, uno presenta la fórmula y si le falta así sea una coma, no la autorizan. No especifican que hay que ir a Fomag para autorizar la fórmula y se convierte en todo un paseo, y en lo personal, todas las veces que he ido, no me han entregado medicamento” dijo a Caracol Radio una de las docentes afectadas.

Describen con una evidente decepción del nuevo sistema de salud el panorama a la hora de llegar a una cita médica o llegar a las farmacias a reclamar medicamentos, que muchos de ellos han tenido que comprar con su propio dinero.

“La sala llena de pacientes, tiene uno que recoger un ficho y no hay oportunidad que le digan a uno si hay o no hay medicamentos, espera uno aproximadamente dos horas porque son muchas personas, para pasar, que le revisen a uno la fórmula y le digan que no hay, lo tienen a uno paseando, la atención es muy mala” puntualizó.

Piden respuestas al magisterio, ya que aseguran no se sienten respaldados en esta lucha por una salud digna.