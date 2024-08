Atacan a disparos el vehículo de “Superman” en la ciudadela Juan Atalaya

Cúcuta

El veedor de movilidad Sergio Olaya, conocido popularmente como “Superman” fue víctima de un atentado en la ciudadela Juan Atalaya.

Los hechos se presentaron en el barrio Cerro Pico, donde Olaya se encontraba entregando un material de pavimentación,cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta disparó varias veces al vehículo.

“Me bajé del carro un momento, ingresé a la vivienda del amigo a dejar el asfalto, en cuestión de minutos escucho unos tiros, y cuando salgo, el escolta estaba apuntando a la calle, me escondo nuevamente en la vivienda y después veo que el vehículo tenía unos impactos de bala en el asiento del piloto” dijo a Caracol Radio Sergio Olaya.

El veedor venía denunciando amenazas en su contra desde hace varias semanas y aunque había asegurado que esto no iba a interrumpir con su trabajo de tapar los huecos en las vías de la ciudad, después de este ataque lo suspenderá temporalmente en busca de salvaguardar su vida.

“Yo imagino que estaré resguardado, cómo voy a salir así. Por esto hago un llamado a la Defensoría y a la UNP para que se pongan las pilas, hay mucho líder amenazado en Cúcuta y esos entes no se mosquean, no hacen nada, afortunadamente no estaba en el sitio que era, o el resultado habría sido otro líder más asesinado” puntualizó Olaya.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para adelantar las respectivas investigaciones y recibir la denuncia al veedor.