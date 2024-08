Análisis: ¿Por qué va en picada la imagen del presidente Petro y aumenta el pesimismo?

En Hora20 el análisis a una serie de encuestas publicadas en los últimos días, las cuales, darían una fotografía del momento político que vive el país. El debate sobre los niveles de aprobación del Presidente, el estado de ánimo de los colombianos y qué tanto pesimismo hay en el ambiente. El análisis también al panorama en las ciudades capitales del país, así como la opinión que tienen los colombianos de las instituciones más importantes.

Lo que dicen los panelistas

Para Poly Martínez, periodista, analista y consultora, de los temas que el Gobierno de Petro ha defendido como bandera, casi todos están afectados, “hubo mejora en empleo, pero en economía empeora, corrupción, inseguridad o el tema de salud los números no son buenos”, también dijo que en general las banderas del Gobierno no han funcionado, “la que mejor funciona es la de medioambiente”, concluyó.

De otro lado, dijo que la creciente desaprobación de órganos de control y ramas del poder es importante, “eso se puede derivar de la confrontación permanente con el Presidente, pero ese desgaste tiene un peso para la democracia”.

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que la fotografía de las encuestas demuestra que hay temas que afectan la percepción del buen o mal gobierno, “todo el tema asociado a la UNGRD afectó la imagen de gestión del Gobierno o el tema de Venezuela también afecta”. Manifestó que se debe mirar los resultados para mirar cómo se comunican las obras y resultados del Gobierno, “el Gobierno no sabe comunicar bien, pero hay temas en los que se ha avanzado de manera importante, pero los ciudadanos no lo perciben de manera directa”.

Celebró los avances del Gobierno en algunas regiones donde la percepción positiva del gobierno mantiene cierto aumento, pues señaló que en el Oriente del país, el Gobierno se ha concentrado en temas de paz en el Catatumbo y la reactivación de la frontera con Venezuela, lo cual genera flujo comercial. De otro lado, señaló que las apuestas del Gobierno en el Pacífico son importantes, “no se avanza como se quiere, pero la presencia es constante, permanente, incluso en los diálogos con EMC y ELN”.

Ángel Becassino, estratega político, asesor de varias campañas políticas en la región y autor de libros como El Precio del Poder o La Nueva Política, comentó que en la imagen presidencial pesan asuntos como los escándalos de corrupción o el tema Venezuela, pero también aclaró que hay relación en temas como lo que pasa en Cali, donde al alcalde le va mal, pero al Presidente le va bien, “en Cali se generó expectativa de cambio fuerte sobre la elección de Eder y como eso no lo siente la gente como algo que corresponde, se vuelca entonces a una expectativa con el Gobierno nacional”.

Explicó que este Gobierno no ha sabido conversar con el país, “es probable que haya logros importantes que no se están comunicando o que se comunican mal, en esa medida, el país siente que no recibe lo que esperaba”. También comentó que el Gobierno generó muchas expectativas, “en parte no las ha cumplido, pero en otra parte, no las sabe comunicar. El factor comunicación ha sido deficiente”.

En cuanto al deslome de la imagen de Alejandro Eder, comentó que está relacionado las expectativas que generó y tanto por la realidad de lo que pasa, “Eder marca una subida en positiva muy importante por la ilusión de la ciudad de pasar de un estado en el que no era lo mejor con la gestión anterior a una nueva sobre la cual hay muchas esperanzas, se favoreció a la nueva gestión con la disparada de imagen muy alta y después se cayó en cuanto la expectativa es muy alta y la realidad va lenta, no va al nivel de la expectativa y empiezan a castigarlo”.

Darío Vargas, economista, analista político y director de cine en ciernes, planteó que es evidentemente el Presidente está en su límite bajo de la aprobación por sus seguidores “él estaba en un 33% de aprobación y ya está en el 27% y ya no tiene el apoyo de quienes votaron por él y que son de otros partidos”. Comentó que donde mejor le va al Presidente es en agricultura, “pero no se ve una política clara. Ahí hay hasta 47% de mejora en la percepción de la gente. Lo relaciono con el crecimiento del PIB, donde se destaca es el sector agricultura”.

Puntualizó que una mala comunicación no reemplaza la mala gestión, “la comunicación no mejora la mala gestión y este Gobierno no tiene plan de comunicación porque la comunicación es el Twitter de Petro”.

Por último, dijo que a alcaldes como Dumek Turbay les va bien porque obtienen victorias tempranas, “se empezó a mostrar acciones y cosas, logró lo que se buscaba”.