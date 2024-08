Daniel Moreno explicó su salida de repentina de Santa Fe: “Quería tener más minutos”

Este martes, Deportivo Pasto derrotó al Junior en juego pendiente por la quinta fecha del presente campeonato. La disputa por los tres puntos la ganó el cuadro local tras un cobro desde los 12 pasos que remató Daniel Moreno, el atacante le dio la victoria al conjunto nariñense gracias a un buen disparo al palo derecho del guardameta. Pasto salió del fondo de la tabla, acomodándose por encima de Millonarios e Independiente Medellín.

Tras el encuentro, Moreno habló con el El VBar de Caracol Radio, donde se refirió al cariño que siente por la escuadra nariñense, su actual temporada y lo sucedido en el partido de este miércoles, entre otras cosas.

Jugar en la altura es una condición que cuesta para el equipo barranquillero, pero que le permite tener una ventaja sobre el rival al Pasto, estas fueron las palabras del jugador: “Tuvimos más posición de pelota, fuimos más incisivos a la hora de buscar el gol. Por eso creo que por ahí el pase en esa ocasión fue superior a Junior”.

Tras su paso por Santa Fe el pasado semestre, el atacante regresó al Pasto por el gran cariño que le tiene. El antioqueño dijo el motivo que le permitió volver: “Creo que el cariño de la gente, la confianza que me dieron los directivos desde mi llegada acá. La mejor manera de pagarles es con buen juego, por eso desde mi llegada ha sido especial”.

La importancia de la preparación física y táctica: “Todo pasa por la preparación física, muchas veces venimos con un ritmo de competencia donde pueda que haya equipos que vengan ganando, teniendo confianza arriba y el frenarlos los afecta. A nosotros nos tocó parar donde no habíamos sumado los dos primeros partidos y después nos toca jugar y pudimos prepararnos de una mejor manera”.

¿Por qué se fue de Santa Fe?: “Son temas que se hablaron en el momento con el presidente, con el cuerpo técnico y se llegó a ese acuerdo.

¿Quería más minutos?: “Uno como jugador siempre quiere jugar, sumar más minutos, más por el tema de que, en lo personal, ellos me llevaron allá porque vieron mi rendimiento con el Deportivo Pasto, así que uno como jugador siempre quiere tener minutos, ser titular y creo que en Santa Fe, por momentos lo tuve, pero a lo último se hablaron temas y la mejor manera fue mi salida”.

Un inconveniente que calentó el final del partido: “Un percance con ciertos jugadores, pero no podría entrar más a fondo. No sé bien qué paso, Junior es un equipo grande, no va a querer perder en nuestra plaza. Es complicado para ese tipo de equipos, siento que fue la impotencia de no sumar acá.