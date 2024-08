Carlos Enciso presentó su hoja de ruta en la Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Carlos Hernando Enciso, presentó su hoja de ruta y los lineamientos que cumplirá en esta nueva etapa de la entidad en medio de un acto que se cumplió en el Club Círculo Social y el cual fue denominado “Nuevo Liderazgo Empresarial”, al cual asistieron voceros de las diferentes entidades públicas y privadas del departamento.

Allí se entregó un mensaje de unidad a la comunidad empresarial que acudió a la cita que fue liderada por el presidente de la junta directiva Freddy Castañeda Segura, quien destacó las cualidades del nuevo presidente ejecutivo.

“A la Cámara de Comercio de Ibagué llega un ibaguereño con una destacada trayectoria laboral, que permitirá inyectarle una buena dosis de confianza, transparencia y sobre todo buenos resultados, así lo decidimos el pasado 30 de julio, cuando nos inclinamos por la hoja de vida de Carlos Hernando Enciso”, puntualizó Castañeda.

Así mismo agregó que los cambios que se han presentado al interior de la entidad cameral, han estado enfocados en fortalecer la entidad y buscar herramientas que permitan apoyar al tejido empresarial “Decidimos que a la entidad llegara una nueva persona, y nos tomamos el tiempo necesario, para darle todas las garantías a aquellos que se presentaron en calidad de candidatos”.

Por su parte, el presidente de Confecámaras Julián Domínguez manifestó “Felicitaciones a la Junta que con mano firme logró mantenerse en su camino y no se dejó distraer por las fuerzas que pretendían que las conclusiones fueran diferentes, estamos en eso, tenemos un régimen de autorregulación en el sistema cameral para proteger la reputación de un sistema que lo tiene todo y ahí necesitamos personas y Juntas como estas que no dan su brazo a torcer”.

Adicionalmente entregó palabras muy dicentes al nuevo presidente de la CCI “Quiero decirte que la gente de Antioquía me ha hablado de ti, la gente de Bogotá me ha hablado de ti, que tus coterráneos me han hablado de ti y que es un honor tenerte como uno más de la familia cameral, gracias por haber aceptado este destino.

A este evento acudió la mandataria local Johana Aranda, y en su intervención subrayó la importancia de este nuevo capítulo para la CCI, afirmando “El desarrollo de nuestro territorio es un camino que debemos recorrer juntos, hombro a hombro y día tras día; que este sea el comienzo de una era donde juntos con corazones entrelazados y sueños compartidos forjemos el camino de prosperidad que nuestra ciudad merece”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Carlos Hernando Enciso explicó “Yo me siento muy orgulloso de haber encontrado un equipo de trabajo tan chévere, una alcaldesa y una gobernadora comprometidas, a los gremios económicos en cabeza de Efraín Valencia, con quienes arrancamos el trabajo en equipo atendiendo la emergencia que desató el incendio de la calle 19, situación que ya arroja resultados muy positivos”. Otro de los mensajes emitidos por el presidente ejecutivo involucró a los empresarios “ustedes son nuestra razón de ser, nuestra motivación y lo que nos empuja todos los días a sacar adelante esta región”.

Asimismo, se pronunció ante situaciones coyunturales que tiene la ciudad, como el desempleo cifra que actualmente ubica a la capital del Tolima en el puesto número 8 con una tasa del 14,4%, sin embargo, aclaró que la brecha aún es amplia y no debe generar tranquilidad sino por el contrario estos datos deben generar mucho más compromiso “Desde ya el reto es llegar por lo menos, ojalá pudiéramos, al promedio nacional que está sobre el 10%”.

También destacó aquellas bondades que tiene la ciudad musical y en las cuales se debe apalancar el desarrollo “Estoy seguro de que aprovechando nuestras fortalezas lograremos atraer inversiones de manera natural, porque tenemos tierras fértiles, recursos naturales, ubicación geográfica privilegiada…”

Finalmente, Enciso destacó que uno de los objetivos es garantizar transparencia en cada uno de los procesos y recuperar la confianza de la comunidad en la entidad.